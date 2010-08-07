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MSI'dan 17.3-inç büyüklüğünde yeni dizüstü bilgisayar: CX720

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını arttırmak isteyen MSI, ürün gamını yeni modellerle güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Classic serisi dizüstü bilgisayar ailesine, CX720 adını taşıyan 17.3-inç büyüklüğünde yeni bir model eklediğini belirtiyor. Intel Calpella platformunu temel alan 3Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, 1600 x 900 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core serisi Intel işlemcilerle donatılan dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. İşlemci üzerindeki yerleşik grafik birimine ek olarak Nvidia'nın GeForce 310M ekran kartına sahip olan CX720, bu sayede hem yüksek tanımlı video oynatma hem de 3D hızlandırma özellikleri sunuyor. 500GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle alınabilen dizüstü bilgisayar, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP entegre internet kamerası, Bluetooth, subwoofer destekli ses sistemi ve 6 hücreli pil gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak MSI CX720 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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stradivardi 9 yıl
Oyun bilgisayarı olarak tasarlanmamış sadece daha büyük ekran isteyen kişiler için üretilmiş ekran kartı performansı yeterli bence daha iyi performans isteyenler farklı modellere yönlendiriliyor zaten MSI firmasının oyuncular için olan ürünleri de zaten mevcut boşu boşuna maliyet artımanın anlamı yok zaten
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Batuist 9 yıl
atinin 5x serisi mobil bir ekran kartı olsaymış güzel olurmuş..
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Starrk35 9 yıl
Neden bu kadar düşük kart koyarlar yeni notebooklara onu anlamıyorum.
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mehmetgirgin 9 yıl
ekran büyükmüş.
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Ussuz 9 yıl
Özelliklerine göre ekran büyüklüğü gereksiz olmuş bence...
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