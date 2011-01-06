MSI'dan yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar: GT780

MSI yüksek performanslı dizüstü bilgisayar gamına yeni bir model daha ekliyor. GT780 adı verilen 17.3-inç büyüklüğündeki yeni model, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle, üst seviye masaüstü bilgisayar performansını taşınabilir yapı içerisinde sunuyor. MSI'ın geliştirme çalışmalarında oyunculara özel çevrebirimleri hazırlayan Steelseries firmasıyla iş birliğine gittiği GT780, Intel'in yeni nesil mobil Sandy Bridge (kod adı Huron River) platformunu kullanıyor.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift ve dört çekirdekli en güçlü Sandy Bridge işlemcileriyle donatılabilen dizüstü bilgisayarın anakartı HM67 çipsetini kullanıyor. 1.5GB bellekle gelen DirectX 11 destekli GeForce GTX 560M ile donatılan sistem, tercihe bağlı olarak 1600 x 900 piksel veya 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki panellerle alınabilecek. Çift disk ile toplamda 1TB depolama kapasitesi sunabilen dizüstü bilgisayar, harici donanımlar için iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve eSATA portlarıyla geliyor.
Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI 1.4 portlarını kullanan GT780, kablosuz iletişim 802.11n ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojilerini destekliyor. THX TruStudio Pro ve 720p çözünürlüğünde kayıt yapan kamerasıyla çoklu ortam özelliklerini tamamlayan sistem, 7800 mAh kapasiteli 9 hücreli pilden güç alıyor. SteelSeries ile yapılan iş birliği çerçevesinde, klavyesinin en iyi oyun deneyimi için optimize edildiği belirtilen dizüstü bilgisayarda, MSI LED yöneticisi ile klavyenin üç bölgeli arka LED aydınlatması ayarlanabiliyor.
MSI tarafından yakında satışa sunulması beklenen GT780'nin fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Laptopta sol tarafta girişlerin olmasını sevmiyorum. Yav bi usb bellek, usb kablo, kulaklık falan takıyorsun eline dolanıp duruyor. Birde soğutma ızgaralarını yanlara yapınca fan sesi kulağa daha çok geliyor. soldan çekip arkaya üflese ses egzoz olarak arkadan atılır ama hangi laptopa baksam arkadan çekip soldan atıyor. istidnalar da yok değil hani. G73 bu konuda başarılı
21.5" te şu an yazılar hakikaten küçük. Bence monitör alacaklara tavsiyemdir.
1920 x 1080 monitör alsınlar tamam ama eğer 21.5" falan alacaklarsa arada pek fazla fark yok, 20" alsınlar 1600x900 olandan çok rahat ederler.
Parası fazla olan arkadaşlar da 21.5" yerine FullHD çözünürlükte en az 23.6" alsınlar. Onda yazılar daha rahat okunuyordur. Çünkü bunda hakikaten küçük.
Zaten haberde "üst seviye masaüstü bilgisayar performansını taşınabilir yapı içerisinde sunuyor" denmesinin sebebi sanıyorum Desktop Replacement yani Masaüstü Bilgisayar Yerini tutuyor anlamında söylenmiştir.
Bu arada cihazı alanlar umarım ekranı 1920x1080 seçme gibi bir hataya düşmezler. Çünkü genelde mesela bizim insanımız bir şey ne kadar yüksekse o kadar iyi olarak düşünüyor. Daha yüksek çözünürlük diye iyi zannederler. Oysa ki şu an ben 21.5" LED 1920x1080 ekran kullanıyorum. Yazıları bazen zor okuyorum. Gözlerimde bir sorun yok çok şükür ama keşke benimkisi de 1600x900 olsaydı diyorum. Onu bırakın 21.5" ekranda bile yazılar bu kadar ufakken 17.3" ekranda tahmin edemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ekranı kendi çözünürlüğünden farklı çözünürlükte çalıştırınca görüntü çamurlaşıyor. Ghost effect denilen şey. Bu da oyunları da 1920x1080 de oynamak gerektiğini gösteriyor. O ekran kartı ile o çözünürlükte bazı oyunlarda 30 karenin çok altına düşecektir. En azından AA ve AF açıkken. Oysa 1600x900 olursa o çözünürlükte daha yüksek kare hızlarında ve AA ve AF daha yüksek değerlerde açıkken kullanılabilir. Ekrandaki yazılar da çıplak gözle daha rahat okunabilirler. Büyüteç kullanmadan yani. :)
Aynen benimde full hd 22inç monitörum var en iyi görüntüyü bu modda veriyor ve bu çözünürlükdeyken yazılar ufak oluyor kısmetse param olduğunda 27 yada 32 inç bir monitöre geçicem