MSI'dan yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar: GT780

MSI yüksek performanslı dizüstü bilgisayar gamına yeni bir model daha ekliyor. GT780 adı verilen 17.3-inç büyüklüğündeki yeni model, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle, üst seviye masaüstü bilgisayar performansını taşınabilir yapı içerisinde sunuyor. MSI'ın geliştirme çalışmalarında oyunculara özel çevrebirimleri hazırlayan Steelseries firmasıyla iş birliğine gittiği GT780, Intel'in yeni nesil mobil Sandy Bridge (kod adı Huron River) platformunu kullanıyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift ve dört çekirdekli en güçlü Sandy Bridge işlemcileriyle donatılabilen dizüstü bilgisayarın anakartı HM67 çipsetini kullanıyor. 1.5GB bellekle gelen DirectX 11 destekli GeForce GTX 560M ile donatılan sistem, tercihe bağlı olarak 1600 x 900 piksel veya 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki panellerle alınabilecek. Çift disk ile toplamda 1TB depolama kapasitesi sunabilen dizüstü bilgisayar, harici donanımlar için iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve eSATA portlarıyla geliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI 1.4 portlarını kullanan GT780, kablosuz iletişim 802.11n ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojilerini destekliyor. THX TruStudio Pro ve 720p çözünürlüğünde kayıt yapan kamerasıyla çoklu ortam özelliklerini tamamlayan sistem, 7800 mAh kapasiteli 9 hücreli pilden güç alıyor. SteelSeries ile yapılan iş birliği çerçevesinde, klavyesinin en iyi oyun deneyimi için optimize edildiği belirtilen dizüstü bilgisayarda, MSI LED yöneticisi ile klavyenin üç bölgeli arka LED aydınlatması ayarlanabiliyor.

MSI tarafından yakında satışa sunulması beklenen GT780'nin fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.