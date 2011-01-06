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MSI'dan yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar: GT780

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
37,1b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yüksek performanslı dizüstü bilgisayar gamına yeni bir model daha ekliyor. GT780 adı verilen 17.3-inç büyüklüğündeki yeni model, sahip olduğu güçlü donanım özellikleriyle, üst seviye masaüstü bilgisayar performansını taşınabilir yapı içerisinde sunuyor. MSI'ın geliştirme çalışmalarında oyunculara özel çevrebirimleri hazırlayan Steelseries firmasıyla iş birliğine gittiği GT780, Intel'in yeni nesil mobil Sandy Bridge (kod adı Huron River) platformunu kullanıyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift ve dört çekirdekli en güçlü Sandy Bridge işlemcileriyle donatılabilen dizüstü bilgisayarın anakartı HM67 çipsetini kullanıyor. 1.5GB bellekle gelen DirectX 11 destekli GeForce GTX 560M ile donatılan sistem, tercihe bağlı olarak 1600 x 900 piksel veya 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki panellerle alınabilecek. Çift disk ile toplamda 1TB depolama kapasitesi sunabilen dizüstü bilgisayar, harici donanımlar için iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve eSATA portlarıyla geliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI 1.4 portlarını kullanan GT780, kablosuz iletişim 802.11n ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojilerini destekliyor. THX TruStudio Pro ve 720p çözünürlüğünde kayıt yapan kamerasıyla çoklu ortam özelliklerini tamamlayan sistem, 7800 mAh kapasiteli 9 hücreli pilden güç alıyor. SteelSeries ile yapılan iş birliği çerçevesinde, klavyesinin en iyi oyun deneyimi için optimize edildiği belirtilen dizüstü bilgisayarda, MSI LED yöneticisi ile klavyenin üç bölgeli arka LED aydınlatması ayarlanabiliyor.

MSI tarafından yakında satışa sunulması beklenen GT780'nin fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.


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icaktan 8 yıl
gtx 560m ne zaman çıktı? Nvidia'nın web sayfasında böyle bir ekran kartı yok.
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mikhrop 8 yıl
asus g73'ten tek farkı ekran kartı. g73 460m kullanırken bu 560m kullanıyor. fiyat farklarına göre değerlendirmek gerek.
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ozkan_tpc 8 yıl
klavye aydınlatması artık standartlaşmalı tüm marka ve modellerde
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infom@n 8 yıl
Hele şükür klavye aydınlatması koymayı akıl etmişler.
Laptopta sol tarafta girişlerin olmasını sevmiyorum. Yav bi usb bellek, usb kablo, kulaklık falan takıyorsun eline dolanıp duruyor. Birde soğutma ızgaralarını yanlara yapınca fan sesi kulağa daha çok geliyor. soldan çekip arkaya üflese ses egzoz olarak arkadan atılır ama hangi laptopa baksam arkadan çekip soldan atıyor. istidnalar da yok değil hani. G73 bu konuda başarılı
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DH Misafiri 8 yıl
Fiyatı tahminimce 3.000 tl den aşağı olmaz. MSI gerçekten canavar bir laptop yapmış.Tasarımına hayran kaldım =)
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben hesapladım.

21.5" te şu an yazılar hakikaten küçük. Bence monitör alacaklara tavsiyemdir.

1920 x 1080 monitör alsınlar tamam ama eğer 21.5" falan alacaklarsa arada pek fazla fark yok, 20" alsınlar 1600x900 olandan çok rahat ederler.

Parası fazla olan arkadaşlar da 21.5" yerine FullHD çözünürlükte en az 23.6" alsınlar. Onda yazılar daha rahat okunuyordur. Çünkü bunda hakikaten küçük.
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maliahmet1 8 yıl
yanlış yazmışım ne kadar büyük monitör olursa o kadar daha iyi okunur yazılar
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maliahmet1 8 yıl
dayımda 24inç var senin dediğin pixel başına düşen nokta sayısı arkadaşım ne kadar yüksek çözünürlük olursa o kadar daha iyi okunur yazılar o çözünürlüğe 1440x900gider rahatla birde var 22imç ekranım 1680x1050 gayet rahat okunuyor
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Volkanbaba 8 yıl
Cihaz güzel ama büyük bence 17" laptop için büyük 16dan fazla olmamalı tabi zevk meselesi büyük 20"ler bile çıkmıştı bir ara
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OverClocK1ng 8 yıl
Günlük kullanımda taşımak için değil zaten. Evde oyun oynamak için. Ama atıyorum. Bir yere birkaç günlüğüne giderken de gittiğim yerde oyun oynarım demek için ideal. Ayrıca masaüstü bilgisayar alacak ama yeri dar olanlar için de çok iyi tercih.
Zaten haberde "üst seviye masaüstü bilgisayar performansını taşınabilir yapı içerisinde sunuyor" denmesinin sebebi sanıyorum Desktop Replacement yani Masaüstü Bilgisayar Yerini tutuyor anlamında söylenmiştir.
Bu arada cihazı alanlar umarım ekranı 1920x1080 seçme gibi bir hataya düşmezler. Çünkü genelde mesela bizim insanımız bir şey ne kadar yüksekse o kadar iyi olarak düşünüyor. Daha yüksek çözünürlük diye iyi zannederler. Oysa ki şu an ben 21.5" LED 1920x1080 ekran kullanıyorum. Yazıları bazen zor okuyorum. Gözlerimde bir sorun yok çok şükür ama keşke benimkisi de 1600x900 olsaydı diyorum. Onu bırakın 21.5" ekranda bile yazılar bu kadar ufakken 17.3" ekranda tahmin edemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ekranı kendi çözünürlüğünden farklı çözünürlükte çalıştırınca görüntü çamurlaşıyor. Ghost effect denilen şey. Bu da oyunları da 1920x1080 de oynamak gerektiğini gösteriyor. O ekran kartı ile o çözünürlükte bazı oyunlarda 30 karenin çok altına düşecektir. En azından AA ve AF açıkken. Oysa 1600x900 olursa o çözünürlükte daha yüksek kare hızlarında ve AA ve AF daha yüksek değerlerde açıkken kullanılabilir. Ekrandaki yazılar da çıplak gözle daha rahat okunabilirler. Büyüteç kullanmadan yani. :)
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Rey Leon 8 yıl

OverClocKing

Günlük kullanımda taşımak için değil zaten. Evde oyun oynamak için. Ama atıyorum. Bir yere birkaç günlüğüne giderken de gittiğim yerde oyun oynarım demek için ideal. Ayrıca masaüstü bilgisayar alacak ama yeri dar olanlar için de çok iyi tercih.
Zaten haberde "üst seviye masaüstü bilgisayar performansını taşınabilir yapı içerisinde sunuyor" denmesinin sebebi sanıyorum Desktop Replacement yani Masaüstü Bilgisayar Yerini tutuyor anlamında söylenmiştir.

Bu arada cihazı alanlar umarım ekranı 1920x1080 seçme gibi bir hataya düşmezler. Çünkü genelde mesela bizim insanımız bir şey ne kadar yüksekse o kadar iyi olarak düşünüyor. Daha yüksek çözünürlük diye iyi zannederler. Oysa ki şu an ben 21.5" LED 1920x1080 ekran kullanıyorum. Yazıları bazen zor okuyorum. Gözlerimde bir sorun yok çok şükür ama keşke benimkisi de 1600x900 olsaydı diyorum. Onu bırakın 21.5" ekranda bile yazılar bu kadar ufakken 17.3" ekranda tahmin edemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ekranı kendi çözünürlüğünden farklı çözünürlükte çalıştırınca görüntü çamurlaşıyor. Ghost effect denilen şey. Bu da oyunları da 1920x1080 de oynamak gerektiğini gösteriyor. O ekran kartı ile o çözünürlükte bazı oyunlarda 30 karenin çok altına düşecektir. En azından AA ve AF açıkken. Oysa 1600x900 olursa o çözünürlükte daha yüksek kare hızlarında ve AA ve AF daha yüksek değerlerde açıkken kullanılabilir. Ekrandaki yazılar da çıplak gözle daha rahat okunabilirler. Büyüteç kullanmadan yani. :)



Aynen benimde full hd 22inç monitörum var en iyi görüntüyü bu modda veriyor ve bu çözünürlükdeyken yazılar ufak oluyor kısmetse param olduğunda 27 yada 32 inç bir monitöre geçicem
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maliahmet1 8 yıl
ülkemiz fiyatları yazmalı konularda bu iş böyle olmaz cıkacakla olmuyor bunlar bizim ülkede cıkmayan bi sürü ürün var yabancılardan hep haerler var bu sitede türkle var bunu göz önüne almalıyız bu yüzden yurt içi fiyatlarını yazın olmadı yurt dışını yazında sonra koyun konuyu bizde fiyatına göre yorum yapalım
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LaT1F 8 yıl
ülkemize geleceğini sanmam
gelsede modası geçmiş olur
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deniz_sea 8 yıl
eksikleri sata3.0 desteği yok işletim sistemi için mutlaka ssd olmalıydı madem klavyeyi oyuncular için Steelseries yaptı yanında özel mouse verilmeliydi bluetooth 3.0 olmalıydı ama genelde başarılı gibi ancak bunun sonraki sürümü bence alınmalı bu değil
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