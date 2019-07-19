MSI 32 MB EEPROM hafızalı anakartlarını duyurdu

Tayvan merkezli PC donanımları üreticisi MSI geçtiğimiz günlerde yayınladığı UEFI sürümünde her ne kadar pek kullanılmıyor gibi özelliklerde olsa bazı temel özellikleri anakartları için yayınladığı yeni yazılım güncellemesinde çıkartmıştı.

A serisi Bristol Ridge APU’larına desteği ve SATA RAID desteğini kırpan firmanın bu hamlesi kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. MSI’ın bu hamlesine neden olarak söz konusu anakartlarındaki EEPROM adı verilen ve anakartın UEFI yazılımı başta olmak üzere çeşitli ayarların kaydedildiği yongayı 32 MB yerine 16 MB kapasiteli tercih etmesiydi.

Bazen anakart üreticilerinin bu tür ufak ama önemli olan yerlerden maliyeti düşürme-belki de kar marjını yükseltme- maksatlı stratejileri sinir bozucu olabiliyor. Örneğin bir diğer başlıksa anakartlarda yer verilen ses yongası, bugün Realtek 892 kodekini bir çok giriş seviyesi hatta orta-üst segment anakartta görüyoruz. ALC 1220 ise üst seviye çözümlerde rastlanan bir model.

Velhasılı kelam konuyu yeterince dağıttıktan sonra asıl konuya dönecek olursak, söz konusu durum sadece MSI’ın anakartlarında ortaya çıkmış olsa da ilerleyen AGESA güncellemeleriyle artan boyut diğer 16 MB yongalı anakartlarda da görülebilir zira 32 MB kapasite daha çok X470 yongasetli kaslı modellerde kullanılıyor. Ek olarak X570 yongasetli anakartlarda 32 MB’ın daha sık tercih edildiğini de not edelim.

Max serisi anakartlar

https://www.guru3d.com/news-story/msi-launches-new-revisions-of-amd-300-and-400-motherboards-with-32mb-firmware.html

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Halbuki bu iki yonga arasında birkaç dolar bile tutmayacak bir fiyat artışı varken yongaların sundukları SNR değerlerinden çözme yeteneklerine kadar bir çok alanda günlük hayatta farkedilir kalite farkı mevcut. Hoş nihai noktayı anakartın izolasyonu belirliyor ancak en baştatercih ettikten sonra çeşitlieklemek biraz yanıltıcı bir politika olarak düşünülebilir.Soruna çözüm olaraktepki çekeceğe benziyor. Firma anakartlarını yazılımsal olarak güncellemektense donanımsal olarak güncelledi. Aralarındade bulunduğu 300 ve 400 serisi çipsetli anakartlar hali hazırdakilerdenadlandırmasıyla ayırılıyor.