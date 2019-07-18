Toshiba Memory isim değiştiriyor

Geçtiğimiz yıl Toshiba’nın yüzde 60 payını Bain Capital liderliğindeki konsorsiyuma sattığı bellek bölümü bu yıl isim değiştiriyor. Konsorsiyum manifestolarına uygun Japonca ve Yunanca bir isim belirlemiş durumda.

Kioxia ne anlama geliyor?

Hali hazırda Toshiba Memory Holdings Corporation olarak faaliyet gösteren bellek bölümü 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kioxia Holdings Corporation ismini kullanmaya başlayacak. Toshiba Memory’nin tüm alt bölümleri ile OCZ olarak faaliyet gösteren alt markası da Kioxia ismini alıyor.

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Kioxia ismi kioku ve axia kelimelerinden oluşuyor. Kioku Japonca bellek anlamına geliyor. Axia ise Yunanca değer anlamında. Böylece yeni isim kelime anlamıyla değer ifade eden bellek ürünlerini temsil ediyor. Firma yeni isimlendirme ile birlikte yüksek kapasite ve yüksek performansa yönelik artan ihtiyacı yeni teknolojiler ile birleştireceklerini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Toshiba bellek bölümü yüzde 60 oranında Bain Capital, Apple, SK Hynix, Dell ve Seagate Technology tarafından oluşturulan konsorsiyumun elinde. Konsorsiyum bunun için 18 milyar dolar ödemişti. Toshiba ise yüzde 40 paya sahip.