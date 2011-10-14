MSI, AMD FX işlemcilerle uyumlu anakartlarının listesini yayınladı

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, 12 Ekim'de piyasaya sürülen yeni nesil AMD FX işlemcileriyle uyumlu anakartlarının tam listesini yayınladı. Soket AM3+ formunda olan ve 9 serisi anakartlarla çalışmak üzere tasarlanan Bulldozer tabanlı FX işlemciler aynı zamanda uyumlu güç tasarımına ve gerekli BIOS güncellemelerine sahip 7 ve 8 serisi çipsetli anakartlarla da kullanılabiliyor.

MSI'ın uyumlu anakart listesi, AMD'nin geriye dönük desteğini gösteren en önemli argümanlardan biri durumunda zira 9 serisi dört anakarta ek olarak MSI, 9'u 8 serisi 5'i ise 7 serisi olmak üzere güncel ürün gamındaki görece daha eski 14 anakart modelinin daha çıkartılan en güncel BIOS güncellemesiyle AMD FX uyumluluğu kazandığını belirtiyor.

MSI'ın AMD FX işlemcilerle uyumlu anakartlarının tam listesi şöyle;