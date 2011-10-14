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MSI, AMD FX işlemcilerle uyumlu anakartlarının listesini yayınladı

7 yıl
22,3b
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7
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, AMD FX işlemcilerle uyumlu anakartlarının listesini yayınladı
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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, 12 Ekim'de piyasaya sürülen yeni nesil AMD FX işlemcileriyle uyumlu anakartlarının tam listesini yayınladı. Soket AM3+ formunda olan ve 9 serisi anakartlarla çalışmak üzere tasarlanan Bulldozer tabanlı FX işlemciler aynı zamanda uyumlu güç tasarımına ve gerekli BIOS güncellemelerine sahip 7 ve 8 serisi çipsetli anakartlarla da kullanılabiliyor.
MSI'ın uyumlu anakart listesi, AMD'nin geriye dönük desteğini gösteren en önemli argümanlardan biri durumunda zira 9 serisi dört anakarta ek olarak MSI, 9'u 8 serisi 5'i ise 7 serisi olmak üzere güncel ürün gamındaki görece daha eski 14 anakart modelinin daha çıkartılan en güncel BIOS güncellemesiyle AMD FX uyumluluğu kazandığını belirtiyor.
MSI'ın AMD FX işlemcilerle uyumlu anakartlarının tam listesi şöyle;
MSI, AMD FX işlemcilerle uyumlu anakartlarının listesini yayınladı
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DH Misafiri 7 yıl
Şimdi Ben Yeni Bi Pc Toplayacağım .. İşlemci Olarakda Amd Series 8120 Veya 8150 Almayı Düşünüyorum .. Şimdi Buna Uygun Anakart İstiyorum.. Henüz İşlemci Yeni Çıktığı İçin Pek Bilemiyorum Hangi Anakartı Alayım .. Bana Bu Konuyla İlgili Bi Anakart Önerirseniz Çok Sevineceğim ..
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musa143 7 yıl
990fxa-gd55 olabilir
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emrahrasa 7 yıl
MSI 890GXM-G65 anakart sahibiyim, MSI'ın eski serideki anakartlara yeni işlemcilerin desteğini vermesi güzel fakat, eski serideki anakartlar ile yeni işlemciler layıkıyla çalışır mı acaba? Neticede yonga seti de eski, yoksa tam anlamıyla performans alabilmek için 9 serisi anakartlara mı sahip olmak gereklidir?
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Humboldt 7 yıl emrahrasa
emrahrasa

MSI 890GXM-G65 anakart sahibiyim, MSI'ın eski serideki anakartlara yeni işlemcilerin desteğini vermesi güzel fakat, eski serideki anakartlar ile yeni işlemciler layıkıyla çalışır mı acaba? Neticede yonga seti de eski, yoksa tam anlamıyla performans alabilmek için 9 serisi anakartlara mı sahip olmak gereklidir?

Buna benzer bir durum phenom IIler ilk çıktığında da olmuştu ddr2-ddr3 olaylarından doğru

Büyük ihtimal buna yönelik bir çipset karşılaştırması yapılacaktır ama farkın ben %2-3 gibi minimum seviyelerde kalacağını düşünüyorum.

Belki bu turbo core revizyonundan dolayı biraz daha farklılık gösterebilir.
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ContEmpor4ry 7 yıl
MSI'ı Seviyorum :)
880GM-E41
Bir güncelleme yeterli :D
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Humboldt 7 yıl
Hadi bakalım sb8*** olanlar anakart değiştirmeden bdyi kullanabilecekler diyeceğim de x6 phenom varken bdye kim bakar :))
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KANUNI61 7 yıl
cok iyi yaa 7 serisinekadar desdek süper intel olsaydı bidünya anakart cöp olmuştu
am amd de perfonmas 0 bir önceki kendi işlemcisine gecilen bir teknolojisi var anlam veremiyorum bunu üretenlere
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