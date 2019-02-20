MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
MSI'ın Nvidia RTX 2070 ekran kartı taşıyan dizüstü bilgisayarı MSI GE75 8SF Raider test masamızda. Bakalım dizüstü bilgisayarda Nvidia, RTX 2070 ile neler sunuyor.
MSI'ın 144Hz tazeleme 1ms tepki süresine sahip ince çerçeveli ekranı ve Nvidia RTX 2070 ekran kartıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayarı MSI GE75 8SF Raider test masamızda.
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hepsiburada.com/...
Bir ay kadar önce bende MSI GE75 Raider 8SF (RTX2070 olan model) aldım. Bunun iki ayrı varyasyonu bulunmakta biri 16gb ram ve 128gb ssd'li model diğeri 32gb ram ve 512gb ssd ile gelen model.
Çok uzun zamandır araştırıyordum bu tür bir bilgisayar için ve hepsiburada.com'da 32gb olan modeli 14050 liraya yakalayınca aldım. Şuan güncel fiyatı 17.780 lira. Size tavsiyem bu tür pahalı cihazlar alırken acele etmemeniz. Linkleri atın tarayıcınıza ve indirim kovalayın. hepsiburada vatan gibi büyük mağazaların dönem dönem kdv indirimleri oluyor ve görüldüğü gibi fiyatlar arasında bu şekilde uçurumlar olabiliyor.
Almadan önce çok fazla bilgi alabileceğim bir yer yoktu (yeni bir pc olduğu için) o yüzden yardımcı olmak adına yazıyorum.
Yorumlara biraz göz gezdirdim, öncelikle ekran IPS değil. IPS-LEVEL dedikleri bir panel var bu IPS ile aynı şey değil, aslında açıları ve renk yelpazesi iyileştirilmiş TN panel bu. Daha mı Kaliteli yada daha az mı kaliteli gibi sorular da kullanım amacına göre değişkenlik gösterir. IPS ekran daha geniş açılarla görüntüleme sağlar görüntüde bozulma olmadan. TN panellerde bu açı daha dardır ve renkler daha solgundur, özellikle beyaz dengesi. Ama TN panelin de 144 hz 'lere ulaşan yenileme hızları 3ms gibi tepki süresi (ne kadar düşükse o kadar iyi) avantajları vardır. Bu değerler tipik bir notebook için yapılmış IPS panelde maksimum 60hz ve 9ms civarındadır. Notebooklar doğası gereği ince bir ekran panel alanına sahip oldukları için teknoloji henüz daha iyi değerlere çıkmasına izin vermemektedir bu IPS panellerin. Ha gelelim IPS-LEVEL (aslında geliştirilmiş TN diyebiliriz)'e. Bilgisayarın ekranı gerçekten çok kaliteli. Evet belirli bir aralıkta doğru açıyla bakmanız gerekiyor ama bunu yaptığınızda renk doygunluğu farkı görmüyorsunuz normal bir IPS panelle. Eski bilgisayarımda da eski bir TN panel vardı renkleri soluktu parlaklık değeri tatmin edici değildi ve en önemlisi küçük bir açı farkında hemen ışık dengesini kaybediyordunuz. Bu öyle değil. IPS kadar geniş bir açı sunmasa da yinede iyi bir görüş aralığı var diyebilirim. Ki yenileme hızı ve tepki süresi oyun oynamak için çok önemli değerlerdir bu panelde bu değerler az önce de bahsettim üst seviyede. Cihazda G-SYNC yok ama 144hz yenileme hızında G-SYNC'ın olmayışının farkını görebilmeniz de zordur diye tahmin ediyorum ki 60hz IPS ve G-SYNC desteği olan bir ekrandan daha akıcı bir deneyim sağlayacaktır. 60 hz demek ekran kartınız herhangi bir oyunda 250fps bile alıyor olsa siz bunu 60fps gibi görüyorsunuz demek. 144 bu konuda daha avantajlıdır kesinlikle ki günümüzde daha hızlısı yok bildiğim kadarıyla. Başta da dediğim gibi ne amaçlı kullanacağınıza bağlı, oyun için bu panel daha avantajlı birçok açıdan (ki bu bir gamer notebook) ama örneğin ben iş amaçlı aldım (mühendisim) öye çok oyun oynayan da biri değilimdir. 2 tane nvme ssd yuvası oluşu (raid0 destekliyor yuvalarından birine 512gb samsung 970 pro diğerine 1tb 970 evo plus taktım raid0 ile sistem fast boot açıkken 3 snde açılıyor), killer ağ bağdaştırıcısı dragon center gibi sisteme hükmedebilen yazılıma sahip oluşu (eski bilgisayarım asustu power4gear kullanıyordu sistem kontrolü için, dragon center çok daha esnek), steelseries klavye (tek tek tuş ışıklarını programlayabiliyorsunuz ve uygulamaya özel profiller oluşturabiliyorsunuz, bu benim gibi farklı farklı birçok uygulama ile çalışan biri için uygulamalarda kısayol tuşlarını belirginleştirmek adına çok faydalı bir özellik) ve bu konfigürasyona göre cidden iyi bir fiyata almış olmam bu cihazın benim için artıları. İş amaçlı kullanacağım için bana sorsanız ben IPS paneli tercih ederdim. Ama bu bir oyun bilgisayarı ve üzerindeki panel oyun oynamak için kesinlikle çok daha avantajlı. Panel yüzünden vazgeçmeyin yani.
Burası önemli, satın aldıktan sonra ekranı ışık sızması'na karşı (IPS için IPS Glow) mutlaka test edin. Bu durum iki panel türü için de ortaya çıkabilen kronik bir problem ve msi asus dell marka ayırt etmeksizin hepsinde olabiliyor. Aralık ayında GTX 1070'li GE73 Raideri bu sebeple iade etmiştim hepsiburadaya. Daha sonra bunu aldım zaten. Neyseki bunda öyle bir sorun yok. Işık sızması ve IPS Glow'un detayları için googlelayın.
Bunların dışında iş için aldım dediysem de hevesle birkaç oyun test ettim Ray Tracing desteği olan Metro gibi. Yani kıyaslayamayacağım daha önce hiç gamer notebook yada desktop kullanmadım ama denediğim hiçbir oyunda ultra ayarlarda bir donma kasma yaşamadım.
Dezavantaj olarak gürültüden bahsedebilirim. Sistem boştayken yada internette gezmek film izlemek gibi basit tasklar koşarken çok sessiz ama oyun yada ağır bir uygulama ile çalışırken inanın saç kurutma makinasının bir level altı. Cidden çok gürültülü çalışıyor. İnce kasanın bir dezavantajı bu aslında ama uzun süreli kullanımda rahatsız edici olabiliyor. Siz oyun oynarken kulaklık takarsınız ama bu kez de çevrenizdekileri rahatsız ediyor. Dragon center ile fan ayarı yapabiliyorsunuz ama çok yavaşlatmayı önermiyorum zira kasa çok ince ve bu gpu ve cpu güçlü bileşenler dolayısı ile çok ısınıyor, soğutmadan ödün vermemek gerekiyor. Isı demişken eğer fanların doğal çalışma ayarlarına müdahale etmezseniz sistemin ısı değerleri gayet iyi (öyle anlık testlerle şu kadar ısındı falan demem AIDA64 ile kendime göre bir sensör paneli oluşturdum ve tüm pc lerimde sürekli sıcaklık güç tüketimi multiplier gibi değerleri hep izlerim). Ekstradan fan boost tuşu var ve ısındığını düşündüğünüzde çalıştırıp bir süre fanları maksimum rpm'de döndürebiliyorsunuz, ben hiç ihtiyaç duymadım.
Ses kalitesi bir laptopa göre iyi diyebilirim kendi subwoofer'ı var ve sesteki doygunluğu hissedebiliyorsunuz.
USB Gen3.1 yuvası var bir adet (tercih sebeplerimden biri) ve bu özellikle geleceğe dönük bir ayrıntı olmuş.
SSD ve mekanik diski değiştirmek için kasayı açtım, biraz zor açılıyor ama kasa içi dizaynı gayet iyi. Çok sağlam bir izlenim verdi diyemem ama kötü dersem de haksızlık etmiş olurum.
Sadece dragon center değil sistemin diğer bileşenleri için de yazılım desteği gayet iyi (nahimic, killer control center, msi app player gibi). Bir tek touchpad için ekstra bir yazılım yapmamışlar windows kontrol ediyor onu farklı bir arayüz yok bu hoşuma gitmedi gerisi gayet iyi.
Eski asusumda ekranı kapatmak için bir kısayol tuşu vardı kullandığım bir fonksiyondu msi'da mevcut değil. Bu da bir dezavantaj benim için.
Umarım bir miktar yardımcı olmuşumdur, iş yoktu müsaitken yazayım dedim :)
Cihazla ilgili ayrıntılı incelemeyi şu adreste bulabilirsiniz: notebookcheck.net/...
Herhangi bir bilgisayar alırken de notebookcheck'de incelemesi varsa mutlaka bakın derim, faydalı bir sitedir.
Hepinize sevgiler...
MSI GE75 RAIDER CORE İ7 8750H 2.2GHZ-32GB-256GB SSD+1TB-17.3"-RTX 2070 8GB-W10 + 18.125,99 TL
Bu fiyat bantında notebook bakanlara aşağıdaki ürün tavsiye edilir , şahsen almayı düşünüyorum.
amazon.com/...
Bu inceleme Battlefield'a DLSS güncellemesi gelmeden önce yapıldı. Yani Scar II incelemesinden önce. Bu yüzden DLSS ne yapacak bilmiyorduk :)
Amazon'da 2.300 dolar civarında. Daha ucuza, daha ince ve ips panelli Asus Zephyrus varken pek satabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
amazon.com/...