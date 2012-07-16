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MSI, GeForce GTX 680M GPU'lu GT60 ve GT70 dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu

6 yıl
4,6b
1
23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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MSI, GT60 ve GT70 oyun bilgisayarı serilerinin GTX 680M GPU'lu modellerini resmen duyurdu. GT60 0NE ve GT70 0NE, geçtiğimiz ay duyurulan NVIDIA'nın amiral gemi dizüstü bilgisayar grafik yongasıyla üreticisinin oyun odaklı donanım sektöründeki yükselişini devam ettirmeye çalışacak.
1344 CUDA çekirdeği, 720MHz çekirdek hızı, 4GB GDDR5 VRAM, 1800MHz bellek hızı, 256-bit bellek veri yolu ve 115.2GB/saniye bellek bant genişliğine sahip olan 28nm Kepler mimarili GTX 680M ile yeni MSI bilgisayarlarının 3DMark Vantage test aracında 24,000'in üzerinde puan elde ettiği belirtiliyor. Artık Alienware'in yanı sıra Clevo, Origin PC ve MSI'ın çözümlerine de eşlik eden Optimus teknolojisi sayesinde ağır işlemler yürütmediğinizde enerji tasarrufu moduna geçiliyor. İnternette dolaşma süresi 4 saat civarında olan ürünlerin, halihazırda piyasadaki en yüksek pil ömürlü oyun bilgisayarları olduklarını söyleyebiliriz.
Intel'in 22nm'lik Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core i7-3610QM işlemcisi, 15.6 (GT60) / 17.3 (GT70) inç Full HD (1920 x 1080 piksel) LED aydınlatmalı mat LCD ekran, 16GB DDR3 1600MHz RAM, dört sistem belleği slotu ile 32GB'a kadar RAM desteği, iki mSATA SSD ile RAID 0'da 1GB/saniyeye kadar çıkan okuma hızı, E2200 ağ kartı, Dynaudio hoparlörler, üç USB 3.0, iki USB 2.0 portu, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, HDMI, yedisi bir arada SD okuyucu, Blu-ray optik disk ve dokuz hücreli pilin eşlik ettiği dizüstü bilgisayarlar 3.5-3.9 kilogram ağırlığında ve 55mm kalınlığında tasarlanmış.
SteelSeries tarafından tasarlanan 102 tuşlu, LED aydınlatmalı bir klavye ihtiva eden GT60/GT70, Windows 7 Home Premium işletim sisteminin yanı sıra THX TruStudio Pro ve MSI Audio Boost ses yazılımlarını içerecek. Ayrıca MSI'ın kendi geliştirdiği Turbo Drive Engine ve Cooler Boost teknolojilerini de taşıyacak. 
2699 Euro, yani yaklaşık 6000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan GTX 680M grafik işlemcili MSI dizüstülerinin ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

http://uk.hardware.info/news/28915/msi-laptop-with-core-i7-3610qm-and-gtx-680m Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
MSI in gamebooklari bence monster ve asusunkilerden daha basarili ancak bir alienware degil.
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helsloot 6 yıl
4000TL veririm 680m lisine
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abdulmusavvir 6 yıl
6 binliraya gider hanıma araba alırım, her şeyin fiyatı belli.
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teramit 6 yıl
dodomoco
gider monster alirim tayvanli kazancagina ulkem kazanir

monster bilgisayar taywanlı üretici tarafından çin ve taywanda üretiliyor :)
bkz clevo..
tabi monster bu msi dodanımını tam yarı fiyatına atıyor şu an ..
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meposion 6 yıl
yurtdışı 6bin ise bizim burada 7000-7500 arası olur

7000-7500 e 2 tane masaüstü sistem çıkarırsın canavar gibi
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dodomoco 6 yıl teramit
teramit
dodomoco
gider monster alirim tayvanli kazancagina ulkem kazanir

monster bilgisayar taywanlı üretici tarafından çin ve taywanda üretiliyor :)
bkz clevo..
tabi monster bu msi dodanımını tam yarı fiyatına atıyor şu an ..

uretici okey ama firma turk satan turk en cok kazanan turk msi her seyi yabanci
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turbo-powwer 6 yıl
GTX 680M in bellek hızı çok düşük kalmış. Bu yüzden kart potansiyelini gösteremiyor
Alacak olanlar OC yapmayı unutmasınlar

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dodomoco 6 yıl
gider monster alirim tayvanli kazancagina ulkem kazanir
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ec38 6 yıl
çok pahalı beee !!!
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aslanemre58 6 yıl
6000 TL para vereceğim cihaz bir MSI değil Alienware olur
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vernoncougar 6 yıl
Hıcbır pc oyuncusu, laptop'a ıtıbar etmemelı.
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_Athelas_ 6 yıl
Çok pahalı ya...
Türkiye'de oyun laptopu alınacaksa bence Monster tercih edilmeli...
Ha 6000 lira verecek varsa o ayrı...
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Klitz 6 yıl
6000 lira Türkiye'de 7500 den başlar :)
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