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MSI'dan 14 inçlik iki yeni bilgisayar; X460 ve X460DX

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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MSI'dan 14 inçlik iki yeni bilgisayar; X460 ve X460DX
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Dünyanın önde gelen bilgisayar firmalarından MSI, Cebit 2011'de sergilediği, 14 inçlik taşınabilir bilgisayarları X460 ve X460DX'in resmi duyurusunu gerçekleştirdi.

2,54 cm'den daha ince olan 2 kgf ağırlığındaki bilgisayarlar, standart olarak güçlerini 2.3GHz'lik Sandy Bridge Core i5 işlemcisinden alırlarken; işlemci seçenekleri arasında 2 GHz'lik Core i7 de yer alıyor. Intel Wireless Display, Bluetooth 3.0 ve USB 3.0 desteği sunan bilgisayardan X460DX, kardeşinden farklı olarak, Nvidia'nın GeForce GT 540M yongasını üzerinde bulunduruyor.

Standart modellerde 720p çözünürlüğünde internet kamerası, 500GB'lık sabit disk, çift katman DVD sürücüsü ve SDXC kart okuyucusu bulunan X460 ve X460DX'de isteğe bağlı olarak ikinci bir depolama birimine yer verilebilirken; seçenekler arasında SSD de bulunuyor.

MSI, bilgisayarların satışa sunulacağı tarih (tarihler) ve fiyatlar hakkındaysa herhangi bir açıklama yapmış değil.

MSI'dan 14 inçlik iki yeni bilgisayar; X460 ve X460DX
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engova 8 yıl
az daha hafif olbailirdi ::
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killnOd 8 yıl
14" icin agirligi iyi.Umarim gt540 in ustunde grafik karti olan modelleride cikar.
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