MSI'dan eğlence odaklı iki yeni dizüstü bilgisayar; CX61 ve CR61

MSI, eğlence amaçlı kullanıma hitap eden iki yeni dizüstü bilgisayarı CR61 ve CX61’i ürün gamına ekledi.

Metalik parlaklığını bronz tondaki işlemesine borçlu olan kasasıyla göz dolduran CR61 ve CX61, tasarımdan neredeyse tüm donanımlarına kadar birbirlerinin ikizi. Ancak konu grafik işlemcisi olduğunda CX61 bir adım daha ileri çıkmayı başarıyor. CR61, grafik gücünü Intel HD’den alırken; CX61’de ise GPU olarak GT640M ya da GT630M bulunuyor.

İhtiyaç duydukları enerjiyi 6 hücreli pillerinden karşılayarak 7,5 saatlik kesintisiz çalışma vadeden her iki bilgisayarın diğer özellikleri ise şöyle;

3.Nesil Intel Core i işlemciler

8GB’a kadar arttırılabilen (4GB*2) sistem belleği

1366x768, 15.6” ekran

2,5” 500GB, 640GB ya da 720GB sabit sürücü

Bluetooth 4.0 desteği

Birer adet HDMI, D-sub ve USB 2.0 portu; iki adet USB 3.0 portu

Turbo Battery özelliği ile daha gelişmiş enerji yönetimi (Bilgisayar üzerindeki kameraya kadar o esnada kullanılmayan donanımları tamamen kapatılmasına imkan sunuyor)

383 x 249,5 x 32,3-37,6 mm boyutlar ve 2,4kg ağırlık

MSI tarafından her iki bilgisayarın satış fiyatlarıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmış değil.

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