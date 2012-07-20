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MSI'dan eğlence odaklı iki yeni dizüstü bilgisayar; CX61 ve CR61

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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MSI'dan eğlence odaklı iki yeni dizüstü bilgisayar; CX61 ve CR61
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MSI, eğlence amaçlı kullanıma hitap eden iki yeni dizüstü bilgisayarı CR61 ve CX61’i ürün gamına ekledi.

Metalik parlaklığını bronz tondaki işlemesine borçlu olan kasasıyla göz dolduran CR61 ve CX61, tasarımdan neredeyse tüm donanımlarına kadar birbirlerinin ikizi. Ancak konu grafik işlemcisi olduğunda CX61 bir adım daha ileri çıkmayı başarıyor. CR61, grafik gücünü Intel HD’den alırken; CX61’de ise GPU olarak GT640M ya da GT630M bulunuyor.

İhtiyaç duydukları enerjiyi 6 hücreli pillerinden karşılayarak 7,5 saatlik kesintisiz çalışma vadeden her iki bilgisayarın diğer özellikleri ise şöyle;

  • 3.Nesil Intel Core i işlemciler
  • 8GB’a kadar arttırılabilen (4GB*2) sistem belleği
  • 1366x768, 15.6” ekran
  • 2,5” 500GB, 640GB ya da 720GB sabit sürücü
  • Bluetooth 4.0 desteği
  • Birer adet HDMI, D-sub ve USB 2.0 portu; iki adet USB 3.0 portu
  • Turbo Battery özelliği ile daha gelişmiş enerji yönetimi (Bilgisayar üzerindeki kameraya kadar o esnada kullanılmayan donanımları tamamen kapatılmasına imkan sunuyor)
  • 383 x 249,5 x 32,3-37,6 mm boyutlar ve 2,4kg ağırlık

MSI tarafından her iki bilgisayarın satış fiyatlarıyla ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmış değil.

MSI'dan eğlence odaklı iki yeni dizüstü bilgisayar; CX61 ve CR61
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MSI'dan eğlence odaklı iki yeni dizüstü bilgisayar; CX61 ve CR61
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<a href="http://www.msi.com/news-media/news/1460.html"><strong>MSI</strong></a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Ben MSI cr61 modelini kullanıyorum.cihaz tsarım olarak ve kasa olarak gayet başarılı.
klavyenin hemen üstünde cd-rom açma tuşu var basıyorsun cd-rom açılıyor.2 adet sağ ve sol üstte stereo hopörlör var.tuş takımıda gayet güzl basıyor.
1 adet usb 3.0 2 aet usb 2.0 girişi mevcut.sessiz çalışıyor açılıp kapanması çok hızlı.tavsiye ederim .
tek eksiği windows 8 de kamera sürücüsünü bulamadm.
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kepenk 7 yıl
fhd olsaydı 640m olan modeli tercih edebilirdim.
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-Tesla- 7 yıl
piyasaya ne zaman çıkar acaba
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