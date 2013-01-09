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MSI'dan ikinci nesil AMD Fusion işlemciler için yeni anakart: A85XMA-E35

6 yıl
893
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21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 işletim sistemli Slider S20 hibrit bilgisayarı ile gündemde olan MSI, yaptığı açıklama ile ürün gamına AMD işlemciler için yeni bir anakart kelediğini duyurdu. Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemciler için lanse edilen A85XMA-E35 isimli yeni anakart, micro-ATX formunda olup geleneksel anakartlara kıyasla daha küçük bir profil çiziyor.
AMD'nin A85X çipsetini kullanan ve üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan yeni nakart, Soket FM2 tabanlı Fusion işlemciler için 5 fazlı VRM tasarımına sahip. Harici ekran kartı kullanmak veya hibrit Crossfire oluşturmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakarta ayrıca iki adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotu eşlik ediyor.
Radeon HD 7660D ve altı entegre grafik çözümlerini kullanmak isteyenler için DVI, D-Sub ve HDMI portları üzerinden görüntü aktarabilen anakartta çok sayıda SATA-III ve USB 3.0 konnektörü de bulunuyor. OC Genie II teknolojisi ile kullanıcılarına tek tuşla ve hızlı bir şekilde hız aşırtma yapma olanağı tanıyan anakart, ince ayar yapmak isteyenler için grafik tabanlı UEFI BIOS ile kolay kullanılabilir kullanıcı dostu bir arayüz getiriyor.
Yakın zamanda satışa sunulacak MSI A85XMA-E35'in fiyatı ise açıklanmadı.

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karayulun 6 yıl
Bu kart alltaki anakartların biriyle bütünleşirse fevkalade bir sistem olabilir.
Penta denilen sözde tedarikçi, yıldız holding kuruluşuymuş. kimin neresi kimin neresinde belli olmayan iblislerin holdingi. penta epostaya cevap bile vermedi.
Talep yoğun olursa getirirler.
bu iki anakart'ta aynı ancak FM2-A85XMA-E35 daha yeni.
şahsen en önemli unsurlar ise arka panelde 6 adet usb2.0 olması.
2 adet usb3.0 girişleri ile birlikte toplam 8 adet usb.
FM2-A75MA-E35 msi.com/...
FM2-A85XMA-E35 msi.com/...
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PENDRAG0N 6 yıl
bu pcı ex. 3.0 sadece intel demi oluyor amd anakartlarda göremedim hiç
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KAZ 6 yıl
PCIe 3.0 maalesef yeni olmamasına rağmen pek bir anakartta kullanılmıyor. Benim de bildiğim bazı Intellerde var, AMD'de hiç görmedim. Zaten en son soket olan FM2'nin standardında USB 3.0 var fakat PCIe 3.0 yok.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Mini-ITX FM2 toplama fırsatım olmadı, MSI olması gerekmez, herhangi marka FM2 itx bulduğum anda işimi görmek istiyorum. mikro-ATX Küp kasalardan memnun kimse görmedim, bu saatten sonra mini-itx'den başka masaüstü yalan.
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KAZ 6 yıl
FM2 ANAKART ALACAKLAR DİKKAT


Sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Türkiye'de ASUS ve MSI markalı FM1 anakartlar distrübitörlerin ellerinde kaldığından FM2 anakartları yakında getirmeyeceklermiş.

Yani ASUS ve MSI FM1 anakartlarin ellerinde kalmaması için önce onları bitirecekler sonra FM2 anakartları getireceklermiş.

BUNDAN DOLAYI FM2 ANAKART ALACAKLAR YAKIN ZAMANDA HİÇ ASUS VE MSI MARKALARINA BAKMASINLAR.

Bu durumda Gigabyte veya ASRock'dan seçmemiz gerekiyor.




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abdulmusavvir 6 yıl
MSI Türkiye'de bayrağı Asrock'a devretti, AMD kullanıcılarının tamamı aylardır genel olarak Asrock'tan başka marka almıyorlar. Gerçekten piyasada FM2 MSI'da yok zaten, şu saatten sonra da gelse günaydın denir.
Haberi çıkmış, o da mini-itx değil, bu haberi DH'ye servis eden kendileri ise Türkiye'den haberleri yok anlaşılan.
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1963bursa 6 yıl
Herkes mini-itx kasalara geçti, MSI'ın FM2 mini-itx modeli var, Türkiye bürosu bunu getirmesin, böyle saçma şey olur mu? Bura Türkiye, oluyor işte.
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ehhalil 6 yıl 1963bursa
1963bursa

Herkes mini-itx kasalara geçti, MSI'ın FM2 mini-itx modeli var, Türkiye bürosu bunu getirmesin, böyle saçma şey olur mu? Bura Türkiye, oluyor işte.

MSI hiç bir FM2 anakartını Türkiye'ye getirmedi ki, mini'sini getirsin


iyi uykular MSI...
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Tanarri 6 yıl
Şu haberleri özlemişim ya! varsa yoksa telefon oldu site!
not:ana sayfadan takip edenler için söylüyorum.
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bwhiteshark 6 yıl
Adam gibi mini-itx bekliyorum ya bir gelmedi
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peters 6 yıl
Küçük ama güzel bir sistem olabilir.
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hacı.basat 6 yıl
Güzel anakart ama ben ATX'den çekildim, micro-ATX olacağına bir boy daha küçültse mini-itx olsa radarıma takılmış olacaktı. MSI'ın zaten mini-itx bir FM2 modeli var ama Türkiye'ye getirmeye niyetli değillermiş, yurtdışına zorla alıştırdılar bizi sağlık olsun diyorum, satmak istemeyene zorla sattıramazsınız.
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ehhalil 6 yıl
"Trinity APU"lar piyasaya çıkalı hayli zaman oldu ama MSI resmen uyuyor. FM2 anakartlarını "Kaveri APU"lar çıkınca piyasaya sürecek sanırım !!!!!
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KAZ 6 yıl ehhalil
ehhalil

"Trinity APU"lar piyasaya çıkalı hayli zaman oldu ama MSI resmen uyuyor. FM2 anakartlarını "Kaveri APU"lar çıkınca piyasaya sürecek sanırım !!!!!


Masaüstü bilgisayar için ABD ve Avrupa piyasalarında 2012 Haziran ayından hazır sistemlerde satılmakta ve 2012 Ekim ayından beri perakende olarak satılmaktadır. Biz Avrupa olmadığımız için orta Afrika ülkeleri gibi hâlâ düzgün microATX anakart bekliyoruz.

FM2 ANAKART ALACAKLAR DİKKAT


Sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Türkiye'de ASUS ve MSI markalı FM1 anakartlar distrübitörlerin ellerinde kaldığından FM2 anakartları yakında getirmeyeceklermiş.

Yani ASUS ve MSI FM1 anakartlarin ellerinde kalmaması için önce onları bitirecekler sonra FM2 anakartları getireceklermiş.

BUNDAN DOLAYI FM2 ANAKART ALACAKLAR YAKIN ZAMANDA HİÇ ASUS VE MSI MARKALARINA BAKMASINLAR.

Bu durumda Gigabyte veya ASRock'dan seçmemiz gerekiyor.




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