MSI'dan ikinci nesil AMD Fusion işlemciler için yeni anakart: A85XMA-E35

Windows 8 işletim sistemli Slider S20 hibrit bilgisayarı ile gündemde olan MSI, yaptığı açıklama ile ürün gamına AMD işlemciler için yeni bir anakart kelediğini duyurdu. Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemciler için lanse edilen A85XMA-E35 isimli yeni anakart, micro-ATX formunda olup geleneksel anakartlara kıyasla daha küçük bir profil çiziyor.

AMD'nin A85X çipsetini kullanan ve üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan yeni nakart, Soket FM2 tabanlı Fusion işlemciler için 5 fazlı VRM tasarımına sahip. Harici ekran kartı kullanmak veya hibrit Crossfire oluşturmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakarta ayrıca iki adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotu eşlik ediyor.

Radeon HD 7660D ve altı entegre grafik çözümlerini kullanmak isteyenler için DVI, D-Sub ve HDMI portları üzerinden görüntü aktarabilen anakartta çok sayıda SATA-III ve USB 3.0 konnektörü de bulunuyor. OC Genie II teknolojisi ile kullanıcılarına tek tuşla ve hızlı bir şekilde hız aşırtma yapma olanağı tanıyan anakart, ince ayar yapmak isteyenler için grafik tabanlı UEFI BIOS ile kolay kullanılabilir kullanıcı dostu bir arayüz getiriyor.

Yakın zamanda satışa sunulacak MSI A85XMA-E35'in fiyatı ise açıklanmadı.