MSI'dan ikinci nesil AMD Fusion işlemciler için yeni anakart: A85XMA-E35

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Windows 8 işletim sistemli Slider S20 hibrit bilgisayarı ile gündemde olan MSI, yaptığı açıklama ile ürün gamına AMD işlemciler için yeni bir anakart kelediğini duyurdu. Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemciler için lanse edilen A85XMA-E35 isimli yeni anakart, micro-ATX formunda olup geleneksel anakartlara kıyasla daha küçük bir profil çiziyor.
AMD'nin A85X çipsetini kullanan ve üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan yeni nakart, Soket FM2 tabanlı Fusion işlemciler için 5 fazlı VRM tasarımına sahip. Harici ekran kartı kullanmak veya hibrit Crossfire oluşturmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakarta ayrıca iki adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotu eşlik ediyor.
Radeon HD 7660D ve altı entegre grafik çözümlerini kullanmak isteyenler için DVI, D-Sub ve HDMI portları üzerinden görüntü aktarabilen anakartta çok sayıda SATA-III ve USB 3.0 konnektörü de bulunuyor. OC Genie II teknolojisi ile kullanıcılarına tek tuşla ve hızlı bir şekilde hız aşırtma yapma olanağı tanıyan anakart, ince ayar yapmak isteyenler için grafik tabanlı UEFI BIOS ile kolay kullanılabilir kullanıcı dostu bir arayüz getiriyor.
Yakın zamanda satışa sunulacak MSI A85XMA-E35'in fiyatı ise açıklanmadı.
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Penta denilen sözde tedarikçi, yıldız holding kuruluşuymuş. kimin neresi kimin neresinde belli olmayan iblislerin holdingi. penta epostaya cevap bile vermedi.
Talep yoğun olursa getirirler.
bu iki anakart'ta aynı ancak FM2-A85XMA-E35 daha yeni.
şahsen en önemli unsurlar ise arka panelde 6 adet usb2.0 olması.
2 adet usb3.0 girişleri ile birlikte toplam 8 adet usb.
FM2-A75MA-E35 msi.com/...
FM2-A85XMA-E35 msi.com/...
Sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Türkiye'de ASUS ve MSI markalı FM1 anakartlar distrübitörlerin ellerinde kaldığından FM2 anakartları yakında getirmeyeceklermiş.
Yani ASUS ve MSI FM1 anakartlarin ellerinde kalmaması için önce onları bitirecekler sonra FM2 anakartları getireceklermiş.
BUNDAN DOLAYI FM2 ANAKART ALACAKLAR YAKIN ZAMANDA HİÇ ASUS VE MSI MARKALARINA BAKMASINLAR.
Bu durumda Gigabyte veya ASRock'dan seçmemiz gerekiyor.
Haberi çıkmış, o da mini-itx değil, bu haberi DH'ye servis eden kendileri ise Türkiye'den haberleri yok anlaşılan.
MSI hiç bir FM2 anakartını Türkiye'ye getirmedi ki, mini'sini getirsin
iyi uykular MSI...
not:ana sayfadan takip edenler için söylüyorum.
Masaüstü bilgisayar için ABD ve Avrupa piyasalarında 2012 Haziran ayından hazır sistemlerde satılmakta ve 2012 Ekim ayından beri perakende olarak satılmaktadır. Biz Avrupa olmadığımız için orta Afrika ülkeleri gibi hâlâ düzgün microATX anakart bekliyoruz.
FM2 ANAKART ALACAKLAR DİKKAT
Sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Türkiye'de ASUS ve MSI markalı FM1 anakartlar distrübitörlerin ellerinde kaldığından FM2 anakartları yakında getirmeyeceklermiş.
Yani ASUS ve MSI FM1 anakartlarin ellerinde kalmaması için önce onları bitirecekler sonra FM2 anakartları getireceklermiş.
BUNDAN DOLAYI FM2 ANAKART ALACAKLAR YAKIN ZAMANDA HİÇ ASUS VE MSI MARKALARINA BAKMASINLAR.
Bu durumda Gigabyte veya ASRock'dan seçmemiz gerekiyor.