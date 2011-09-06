MSI'dan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar; GT780DX

MSI oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi; GT780DX. 17.3-inç boyutunda Full HD veya tercihe bağlı olarak HD+ LED arka aydınlatmalı ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, oyuncular için çevrebirimleri hazırlayan SteelSeries tarafından dizayn edilen özel klavye (opsiyonel çoklu renkli arka aydınlatma özelliğine sahip) ile geliyor.

428 x 288 x 55 mm boyutlarında ve 3.9 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve standart olarak 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisiyle geliyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve hem SSD hem de HDD'nin yer aldığı depolama sistemine sahip olan sisteme ekran kartı olarak Nvidia'nın en güçlü mobil grafik işlemcilerinden biri olan 1.5GB bellekli GeForce GTX 570M eşlik ediyor.

Diğer özellikleri arasında konfigürasyona göre DVD veya Blu-ray yazıcı, 2.1 kanal Dynaudio ses sistemi ve 7.1 kanal ses çıkışı, 720p video kaydı yapan entegre internet kamerası, kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, iki adet USB 3.0 portu, HDMI 1.4 konnektörü ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

MSI GT780DX'in Core i7-2630QM işlemci kullanan, 16GB DDR3 bellek, 120GB SSD+750GB sabit disk ve Blu-ray sürücü ile gelen Windows 7 Home Premium 64-bit işletimli sistemli versiyonu 1999 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.