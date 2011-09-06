Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar; GT780DX

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28b
1
31
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'dan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar; GT780DX
Tam Boyutta Gör
MSI oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi; GT780DX. 17.3-inç boyutunda Full HD veya tercihe bağlı olarak HD+ LED arka aydınlatmalı ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, oyuncular için çevrebirimleri hazırlayan SteelSeries tarafından dizayn edilen özel klavye (opsiyonel çoklu renkli arka aydınlatma özelliğine sahip) ile geliyor. 
428 x 288 x 55 mm boyutlarında ve 3.9 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve standart olarak 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisiyle geliyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve hem SSD hem de HDD'nin yer aldığı depolama sistemine sahip olan sisteme ekran kartı olarak Nvidia'nın en güçlü mobil grafik işlemcilerinden biri olan 1.5GB bellekli GeForce GTX 570M eşlik ediyor.
Diğer özellikleri arasında konfigürasyona göre DVD veya Blu-ray yazıcı, 2.1 kanal Dynaudio ses sistemi ve 7.1 kanal ses çıkışı, 720p video kaydı yapan entegre internet kamerası, kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, iki adet USB 3.0 portu, HDMI 1.4 konnektörü ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.
MSI GT780DX'in Core i7-2630QM işlemci kullanan, 16GB DDR3 bellek, 120GB SSD+750GB sabit disk ve Blu-ray sürücü ile gelen Windows 7 Home Premium 64-bit işletimli sistemli versiyonu 1999 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.  
MSI'dan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar; GT780DX
Tam Boyutta Gör
MSI'dan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar; GT780DX
Tam Boyutta Gör
MSI'dan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar; GT780DX
Tam Boyutta Gör
MSI'dan oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar; GT780DX
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
makuma 7 yıl
Pc yi almayi dusunuyorum 4.000tl sizce bumu yoksa gt683 modelimi ? Arasinda kararsiz kaldim alan kullanan arkadaslar varmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stansflower 8 yıl
PC Depo'da 4000 TL...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dred 7 yıl
bunda da türkçe klavye yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BCBDDAB2E 8 yıl
+ klavye alltan ışıklandırma gayet iyi düşünülmüş
+monitör full hd led
+ ekran kartı günümüz oyunlarında ideal fps değerlerinde oynatabilecek kadar iyi
+tasarımı gayet güzel eski ürüne sanki takım elbise giydirmişler
+1.4 destekli hdmı çıkışı
+9 hücreli pil ile uzun süreli şarja bağlı kalmadan ürünü kullanabilme
+ses sisteminde DYAUDİO kullanılması
+ekranın üstündeki kamera 720p kayıt yapabilmesi
+15.6 yerine 17.3 ınch ekran daha ideal olmuş bir oyuncu laptopu için
- ürün 16gb ram gereksiz belki 16 yha kadar destekleyebilir ama 8gb geçmemeliydi
-bu kadar özellik barındıran tabir caizse laptopların babası olabilcek bir üründe 3D monitör yok
- bu özelliklere bu ürün fiyatı çokta şaşırılmamalı ama bu ürün daha çok ali Ağaoğlu gibi adamlar için üretilmiş
-4kg hiçte hafif değil bir bass gitar ağırlığına eşdeğer yani genellikle masaya bağımlı kalabilaecek bi ürün bu yüzden dizleri çabuk çürütebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BCBDDAB2E 8 yıl
bence çok güzel olmuş 1e1 de incelemesi bunu bir alt modeli gibi bişeydi orta bahsettikleri kusurları burda kapatmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saijero 8 yıl
gx 630umun küçük küçük küçük küçük torunu :) keşke para olsada alsam. gx630'umdan çok memnunum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uniqron 8 yıl
klavye takımında steelseriesi görüyorumda acaba teamfnatic le bi alakası varıdır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pred4toR 8 yıl
2300 dolar civarında olacak ürün SSDli degil 750gbx2 raid0 lı ürün. şu an planda ssdli model yok. Klavye steelseries ama hala kronik sorunlu maalesef.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
yine başarılı bir gt modeli msi dan.donanımına edicek laf yok fakat o klavye kenarında boşluk bırakana kadar klavyeyi geniş tutsalar,madem oyun bilgisayarı,daha kullanımlı olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pred4toR 8 yıl
iyi haber Türkiye'de 2300 dolar civarı olacakmış,

kötü haber, ekim başına ertelenmiş bu ürünün satışları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukarakoala 8 yıl
bhphotovideo.com/...
1400 dolar nere 2000euro nere bu laptop biraz daha iyileştirilmişi sanırsam ancak o kadar az farka bu kadar fazla fark verilmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smballz 8 yıl
Amazon'daki gt683 fiyatından daha ucuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
2000 euro ya donanım gayet güzel türkiyeye gelince fiyatı artmasa alınabilir güzel bir cihaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B A T M A N 8 yıl
oha be 4 kg ağırlığı var bunu alıcan zaten masada kullanıcan kucakda pekde duracak kadar küçük değil ve fiyatı da çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
28015 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Notebook ve
3 etiket daha laptop MSI dizüstü bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl IFA 2011: Toshiba'nın Gözlüksüz 3D'li Qosmio F750'sini Denedik 8 yıl Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim