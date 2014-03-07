MSI'dan oyunculara yönelik mini ITX formunda Nightblade kasa





Bilgisayar bileşenleri konusunda önemli üreticilerden birisi olan MSI, oyunculara yönelik olarak hazırladığı mini ITX formunda Nightblade adlı iskelet sistem ürününü tanıttı.





Nightblade firmanın ilk oyuncu odaklı iskelet sistem olma özelliğini taşıyor. MSI kasa içerisine Z87I Gaming anakartını, 600W güç kaynağını ve işlemci soğutucusunu standart olarak koyuyor. Kullanıcılar ise işlemci, RAM, grafik kartı, depolama kartı gibi bileşenleri kendisi belirliyor.





Nightblade firmanın OC Genie adlı tek tuşla hız aşırtma teknolojisine yer veriyor ve ön panelde atanmış bir OC butonu yer alıyor. Kasa mini ITX formatında olsa da 290mm uzunlukta ve 35mm kalınlıkta ekran kartları sığabiliyor.





Kasanın arka tarafında 3600 devir/dakika dönüş hızına sahip 92mm'lik, yan tarafında ise 4000 devir/dakika dönüş hızına sahip 120mm'lik iki adet fan yer alıyor. Üçüncü bir fan ekleme imkanı da mevcut. Kasa bağlantı seçenekleri olarak iki USB 2.0 girişi, 2 USB 3.0 girişi, HD ses girişleri kullanmış.





Anakart üzerinde ise 7.1 kanal destekli Realtek ALC1150 ses kartı, Atheros Killer E2200 Gigabit LAN kartı, Intel Wireless-AC 7260 çift bant 5. nesil WiFi kartı bulunuyor. Nightblade ay ortasından itibaren 600$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak ve SteelSeries Siberia V2 Dragon kulaklığı da hediye olarak verilecek.

http://game.msi.com/product/barebone/nightblade