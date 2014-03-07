Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan oyunculara yönelik mini ITX formunda Nightblade kasa

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,4b
1
28
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'dan oyunculara yönelik mini ITX formunda Nightblade kasa

Bilgisayar bileşenleri konusunda önemli üreticilerden birisi olan MSI, oyunculara yönelik olarak hazırladığı mini ITX formunda Nightblade adlı iskelet sistem ürününü tanıttı.

Nightblade firmanın ilk oyuncu odaklı iskelet sistem olma özelliğini taşıyor. MSI kasa içerisine Z87I Gaming anakartını, 600W güç kaynağını ve işlemci soğutucusunu standart olarak koyuyor. Kullanıcılar ise işlemci, RAM, grafik kartı, depolama kartı gibi bileşenleri kendisi belirliyor.

Nightblade firmanın OC Genie adlı tek tuşla hız aşırtma teknolojisine yer veriyor ve ön panelde atanmış bir OC butonu yer alıyor. Kasa mini ITX formatında olsa da 290mm uzunlukta ve 35mm kalınlıkta ekran kartları sığabiliyor. 

Kasanın arka tarafında 3600 devir/dakika dönüş hızına sahip 92mm'lik, yan tarafında ise 4000 devir/dakika dönüş hızına sahip 120mm'lik iki adet fan yer alıyor. Üçüncü bir fan ekleme imkanı da mevcut. Kasa bağlantı seçenekleri olarak iki USB 2.0 girişi, 2 USB 3.0 girişi, HD ses girişleri kullanmış. 

Anakart üzerinde ise 7.1 kanal destekli Realtek ALC1150 ses kartı, Atheros Killer E2200 Gigabit LAN kartı, Intel Wireless-AC 7260 çift bant 5. nesil WiFi kartı bulunuyor. Nightblade ay ortasından itibaren 600$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak ve SteelSeries Siberia V2 Dragon kulaklığı da hediye olarak verilecek. 

http://game.msi.com/product/barebone/nightblade Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmetoguzderin 5 yıl en beğenilen
Fikir çok mantıklı, SteamBox alana kadar bunu alırım içine istediğim parçaları seçer koyarım hem yerleştirme derdi yok.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UstaMuro 5 yıl
(iyisinden)KASA 70$
MSI Z87 anakart 130$
600W PSU (80+) 70$
CPU Sogutucu 30$
Magzeme bedeli: 300$
Bunu biraz cilala parlat,
üstüne MSI yaz,
Gaming serisi diye gaz ver,
Al sana efsane fiyat: 600$
(iyisinden)KASA 70$MSI Z87 anakart 130$600W PSU (80+) 70$CPU Sogutucu 30$Magzeme bedeli: 300$Bunu biraz cilala parlat,üstüne M...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Alttaki kırmızı yanan dozer kepçesi olmasa.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Aklını yiyim senin bi zahmet çıkarsın ses amaç belli , performans ve alan darlığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Free WiLL 5 yıl
f/p noktasında berbat bir ürün olmuş diyebilirim. Fikir çok güzel görsellik fena değil ama kimse kolay kolay o parayı böyle bir ürün için harcamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netstat 5 yıl
öndeki çıkıntı çok komik durmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 5 yıl
fanlar aşırı hızlı, helikopter niyetine alınabilir oyunlarda güzel effect verir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 5 yıl
tasarım 5 para etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|Eren| 5 yıl
600$'ı okuyana kadar her şey güzeldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladiotürk 5 yıl
Masaüstü kasa işi bitiyor yavaştan malesef.. Ayrıca öndeki parça küllük gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 5 yıl
Bugün müşterim arızalı bir tunçmatik ups getirdi şekli aynı buna benziyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 5 yıl
konsollar varken bu çöptür. illa küçük olsun az yer kaplasın denirse ps4 alınır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 5 yıl emre1393
emre1393

konsollar varken bu çöptür. illa küçük olsun az yer kaplasın denirse ps4 alınır.

Bana göre oldukça yanlış bir düşünce. Bende tam tersini düşünüyorum, bilgisayar sistemleri böyle küçülüp işlem gücü arttıkça , böyle ürünler ucuzladıkça konsollar çöp olur ve atariden farkları kalmaz. Evinde konsolu olan ve sürekli oyun ihtiyacını onu kullanarak giderek arkadaşlar kızmasınlar ama , ben böyle küçük bir sistemi elime alır ofise götürürüm , istediğim oyunu oynarım , ister photoshopta ister corelde çalışmamı yaparım , iyi bir cpu ile gayet yeterli render alır müşteriye sunarım , akşam ofis çıkışı alır eve götürür TV yanına koyar arşivden film izlerim , internete girerim ve en önemlisi işlem gücü gerektiren çalışmalarımı yapabilirim. Konsolda bunardan kaç tanesi yapılabilir , internet ve oyun (dahası varsa bilmiyorum) ki oda sınırlı seviyede. Böyle ufak bir sistemde ise çok daha fazla şey yapılabilir. Konsol alacak olsam ben gider yine böyle bir ürün alırım yanına da 2 tane kol , istediğim oyunu kolla oynayacaksam yine oynarım.

Konsol ile PC farklı şeyler , dünyada pc sistemleri genelde küçülüyor artık çünkü günümüz bunu gerektiriyor. Msı da gayet mantıklı bir adım atmış lakin tasarım konusunda malesef vurucu bir çizgi yakalayamamış. Bu tip bir küçük kasanın tasarım anlamında daha iyi olabilmesi daha çok satılabileceği anlamına gelir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 5 yıl
Bence çok pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UstaMuro 5 yıl
(iyisinden)KASA 70$
MSI Z87 anakart 130$
600W PSU (80+) 70$
CPU Sogutucu 30$
Magzeme bedeli: 300$
Bunu biraz cilala parlat,
üstüne MSI yaz,
Gaming serisi diye gaz ver,
Al sana efsane fiyat: 600$
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gtx295 5 yıl UstaMuro
UstaMuro

(iyisinden)KASA 70$
MSI Z87 anakart 130$
600W PSU (80+) 70$
CPU Sogutucu 30$

Magzeme bedeli: 300$

Bunu biraz cilala parlat,
üstüne MSI yaz,
Gaming serisi diye gaz ver,

Al sana efsane fiyat: 600$

içerisinde ana kart 200 dolar etiket ile satılıyor. power hakkında bilği yok. sogutucu normal ise.. oda ucuz zaten 30 dolar bile etmez. sanırım baya fiyat pahalı oluyor. Verilirmi konusuna tartışılır.. zevk meselesi ama mini itx için , 600 dolar 3 parçaya vermek?. düşündürüyor , biliyorsunuz daha ekonomik çeşitlerde var. tabi daha uygunu çıkarsa satabilirde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huso 4 yıl UstaMuro
UstaMuro

(iyisinden)KASA 70$
MSI Z87 anakart 130$
600W PSU (80+) 70$
CPU Sogutucu 30$

Magzeme bedeli: 300$

Bunu biraz cilala parlat,
üstüne MSI yaz,
Gaming serisi diye gaz ver,

Al sana efsane fiyat: 600$

Bu mantık dogru degil bir kere Anakart 230$ lık bir Anakart,Kasa icin Corsair Obsidian 250D gibi bir sey dusun o da 120-130$ civarı birsey dusun.PSU farklı bir PSU onu da en az 100$ dusun.Yani yaklasık 450$ lık bir malzeme var.Ustune de Sata Raid kard var.
Kaya gibi saglam bir kasa var.Zaten kzı ustune cıkmıs tanıtımda falan o mantık dogru degil Kasa 70$,Anakart 100$ vs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
Bence mini -ıtx grubunda değişik hoş bir ürün olmuş ama fiyat kısmına gelince bir miktar daha iyi olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10377 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "1080P 60FPS akıcı" Oyun ve Teknoloji programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim