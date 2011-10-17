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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın oyuncu dizüstü bilgisayarları artık daha güçlü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,8b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarında güncellemeye gitti. G serisi altında sunulan GT780DXR ve GT683DXR modellerini kendi sınıflarında daha da güçlü bir profil kazandırmak isteyen MSI, hali hazırda Intel'in 2GHz'de çalışan dört ç.ekirdekli Core i7-2630QM işlemcisiyle gelen sistemlerinde Core i7-2670QM'e geçiş yaptı.
Intel tarafından kısa bir süre önce tanıtılan Core i7-2670QM işlemcisi, yerini alacağı Core i7-2630QM modeli gibi Sandy Bridge mimarisini temel alıyor ve 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanıyor. Farklı olarak 200MHz daha yüksek çalışma frekansı ile gelen yani 2.2GHz'de görev yapan işlemci aynı zamanda Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 3.1GHz'e kadar yükseltebiliyor. Artan performansına rağmen ısıl tasarım gücü diğer model gibi 45 Watt olan işlemciye ek olarak MSI'ın sistemleri 1.5GB bellekli GeForce GTX 570M ekran kartı, Full HD ekran ve Steel Series imzalı özel klavye tasarımıyla öne çıkıyor. 

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Guest 8 yıl en beğenilen Recharged
Eagle Claw
Dizüstü bir bilgisayarda oyun oynamak bana pek mantıklı gelmiyor.Sonuç olarak alanlar kısıtlı,donanım ne kadar iyi olursa olsun klavye hiç bir zaman normal bir oyun klavyesi kadar rahat değil.Aynı şekilde ekranda hiç bir zaman ortalama bir oyuncunun tercih edeceği büyüklükte değil.Yinede bu tür ürünlere yönelen varsa da kendi tercihidir,parası boldur.

Yıllarca öğrenci olarak oyun ihtiyacımı notebook'tan karşılamak zorunda kaldım şimdi ise hayat şartlarım değişti ve notebook'un tarafına bakmam.

tamamen hayat şartlarıyla ilgili.
Eagle ClawDizüstü bir bilgisayarda oyun oynamak bana pek mantıklı gelmiyor.Sonuç olarak alanlar kısıtlı,donanım ne kadar iyi olursa olsun klav...
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dockhanger 8 yıl
evin ortamı kasa bilgisayarına ızın vermıyor tam bi oyuncu laptopu diyebilirim
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Stansflower 7 yıl
Alacak olan varsa aşağıdaki konuya bir baksınlar derim.Ben de yorum attım oraya...

forum.donanimhaber.com/...
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saijero 8 yıl
gx 630um çok eskidi yaa :) ama taş gibi. ilk çıktığında aldım ve beni hiç yolda koymadı tık demedi. bi keresinde 8 arkadaş age of empires 3 oynadık 2 gece 1 gündüz sürdü oyun ve 3500 liraya monster alan arkadaşımın bilgisayarı ısındı kapandı oyundan diskalifiye oldu benim 1690 liralık bilgisayarım kapanmadı :) öyle göğsüm kabarmıştı ki :D neyse diyeceğim o ki msi hoşuma gidiyor soğutma sistemi gerçekten çok iyi ;)
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_Gray_ 8 yıl
Her ne kadar da kullanmasam da araştırmalarıma göre şuan piyasadaki en iyi dizüstü diyebilrim. Tek eksiği var ssd onu da çift hdd raid ile kapmaya çalışmışlar ama ssd'nin yerini asla tutmaz. Bugün siparişini verdim. Yarın ya da bir sonraki gün elimde olur. Ilerleyen zamanlarda bir de ssd alıp takmayı dusunuyorum. Fazla oyun düşkünü biri değilim. En fazla bi pes ve ya fifa oynarım o da binde bir. O da beni hayli hayli idare eder. Asıl derslerim için aldım. Umarım pişmam olmam.
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met-od 8 yıl
Bende yurt dısından getırttım ve gercekten super bır notebook olmus, kullananlar bılır..
oyun konusuna gelınce, calıstıramadıgı bır oyun yok ve sımdıye kadar hıcbır kasma gormedım, Sogutma sıstemı gercekten cok basarılı oyun oynarken bıle ısınma yapmıyor, norma kullanımda(fılm ızleme, muzık dınleme, office programları, ınternet ) fan calısmıyor bıle, oyunda fanın devrını yukseltıyorum o zmn ses cıkarıyor ama onu da bılgısayardakı ses sıstemı sayesınde duymuyorsunuz. Oyun oynamıyomusum ben bu notebook u almadan once.
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DemonHard 8 yıl
arkadaşa katılıyorm notebookta oyun oynanmazxama bn oynuyor xD
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kkratoss 8 yıl
Harika görünüyor.
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blackman 8 yıl
===== aynen katılıyorum laptop ta oyun oynamak çoğu zaman şartlar ile ilgili. üniversite gençliği gibi değişken bi gruba mensupsanız özellikle
== bu arada gtx570 zayıf bi ekran kartı 5000 tl lik bi makine için.
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turbo-powwer 8 yıl
blackman

===== aynen katılıyorum laptop ta oyun oynamak çoğu zaman şartlar ile ilgili. üniversite gençliği gibi değişken bi gruba mensupsanız özellikle

== bu arada gtx570 zayıf bi ekran kartı 5000 tl lik bi makine için.

Hocam ben 1700 $ a yurt dışından getirttim , türkiyede 4200 civarlarında geziniyor tabi kurun böyle olması sebebiyle. Bu arada GTX 570M çok iyi bir kart OC potansiyeli çok yüksek OC yapıldığında GTX 580M i geçebiliyor , özelliklede şu an kullandığım ayarlarda
. Default ( 575,1070,1150) şu an kullandığım (865,1730,1855 (V mod) New BIOS
) . İnternette de araştırabilirsiniz OC yapıpta Core clock 740 ın altında kullanan yok. Bu arada unutmadan biraz ses yapsa da soğutması çok başarılı
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Drakoid 8 yıl blackman
blackman
===== aynen katılıyorum laptop ta oyun oynamak çoğu zaman şartlar ile ilgili. üniversite gençliği gibi değişken bi gruba mensupsanız özellikle
== bu arada gtx570 zayıf bi ekran kartı 5000 tl lik bi makine için.

Fiyati 4000 dir ve gtx 570m zayif bir kart deildir. Nvidianin 2. En guclu dizustu ekran kartidir
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turbo-powwer 8 yıl
Hocam haklısınız tabi de , birde şöyle düşünün fazla yeri yoktur kablolarla uğraşmak istemez , kasa monitör ve diğer bileşenler yerine hepsi bir arada olan istediğinde alıp arkadaşının evine gidip rahatça birlikte oyun oynayabileceği bir makine ister.Şahsen ben ikisinide kullanıyorum. Tamam laptoplar masaüstleri kadar istenilen kıvamda değil yalnız şu bir gerçek profesyonel ürünler hariç eninde sonunda (en kötü tahmin 20-25 yıl arası) mobil platformlar bu sektöre hakim olacak.
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Recharged 8 yıl
Dizüstü bir bilgisayarda oyun oynamak bana pek mantıklı gelmiyor.Sonuç olarak alanlar kısıtlı,donanım ne kadar iyi olursa olsun klavye hiç bir zaman normal bir oyun klavyesi kadar rahat değil.Aynı şekilde ekranda hiç bir zaman ortalama bir oyuncunun tercih edeceği büyüklükte değil.Yinede bu tür ürünlere yönelen varsa da kendi tercihidir,parası boldur.
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Guest 8 yıl Recharged
Eagle Claw
Dizüstü bir bilgisayarda oyun oynamak bana pek mantıklı gelmiyor.Sonuç olarak alanlar kısıtlı,donanım ne kadar iyi olursa olsun klavye hiç bir zaman normal bir oyun klavyesi kadar rahat değil.Aynı şekilde ekranda hiç bir zaman ortalama bir oyuncunun tercih edeceği büyüklükte değil.Yinede bu tür ürünlere yönelen varsa da kendi tercihidir,parası boldur.

Yıllarca öğrenci olarak oyun ihtiyacımı notebook'tan karşılamak zorunda kaldım şimdi ise hayat şartlarım değişti ve notebook'un tarafına bakmam.

tamamen hayat şartlarıyla ilgili.
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