MSI'ın oyuncu dizüstü bilgisayarları artık daha güçlü

MSI oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarında güncellemeye gitti. G serisi altında sunulan GT780DXR ve GT683DXR modellerini kendi sınıflarında daha da güçlü bir profil kazandırmak isteyen MSI, hali hazırda Intel'in 2GHz'de çalışan dört ç.ekirdekli Core i7-2630QM işlemcisiyle gelen sistemlerinde Core i7-2670QM'e geçiş yaptı.

Intel tarafından kısa bir süre önce tanıtılan Core i7-2670QM işlemcisi, yerini alacağı Core i7-2630QM modeli gibi Sandy Bridge mimarisini temel alıyor ve 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanıyor. Farklı olarak 200MHz daha yüksek çalışma frekansı ile gelen yani 2.2GHz'de görev yapan işlemci aynı zamanda Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çalışma frekansını 3.1GHz'e kadar yükseltebiliyor. Artan performansına rağmen ısıl tasarım gücü diğer model gibi 45 Watt olan işlemciye ek olarak MSI'ın sistemleri 1.5GB bellekli GeForce GTX 570M ekran kartı, Full HD ekran ve Steel Series imzalı özel klavye tasarımıyla öne çıkıyor.