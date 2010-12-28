MSI'ın AMD Fusion işlemcili netbook modeli Wind U270 detaylandı

AMD'nin Fusion platformu için hazırlık içerisinde olan üreticilerden MSI'ın, Brazos platformunu kullanan Wind U270 isimli netbook modeli detaylandı. Zacate kod adını taşıyan ve 1.6GHz'de çalışan Fusion E-350 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 çözümünü kullanıyor. Yüksek tanımlı video oynatma ve 3D grafik hızlandırma gibi günümüz modern netbook'larında sıkıntı yaratan detaylara sahip sistem 4GB DDR3 bellek desteği ile geliyor.
Depolama için 320GB ve 500GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması beklenen netbook, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. USB 3.0 portu ile dikkat çeken Wind U270, Eco Power teknolojisi ile güç tasarrufu da yapabiliyor. CES 2011'in tantılması beklenen sistemin fiyatı ve çıkışı tarihi ise henüz açıklanmadı.
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sahsi kanaatim 10inch pratik kullanim icin biraz ufak kaciyor. 12inch civari hem kullanislilik hemde mobility acisindan en ideal olcu.
simdiye kadar intel sagolsun, 10inch in uzerinde atom netbooka izin vermiyordu. nvidia ionun onunun kapanmasi ve atomlarin hd video ozurlu olmasi, gene intelin ayni tekelci politikalarinin sonucu.
12inch hd kapasiteli ucuz bir sey varken, kim ultra low voltage islemcileri fais fiyattan satin alir dimi. hatta boyle bir model 15inch core duo satislarina da darbe indireceginden, intel simdiye kadar netbooklara hic goz actirmadi. daima 10inch seviyesinde tuttu.
amd fusion intelin tekelci kaliplarina comak sokmasi acisindan cok iyi is cikarmis.
marka fanboyluguna karsiyim ama yakin fiyatta ve performansda iki secenek varsa, rekabetin korunmasi adina tercihimi daima amd den yana kullaniyorum.
rekabet guzel sey.
birde fiyatı uygun olursa süpper olur
O söylediğin 12 inç ve üzeri için geçerliydi.
Asus 1101HA gibi 11,6 inçlik Atom işlemcili netbooklar yıllardır piyasadaydı zaten.
Ayrıca HD video sorunu da yıllar öncesinden çözülebilmiş bir durumdu fakat biraz pahalıydı. Asus N10Jc gibi Atom + nVidia'lı + HDMI'li çözümler mevcuttu yıllardır.
Tabi bunların hiçbiri, Atom'un fazla zayıf olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yeni nesil D525 gibi çift çekirdekli Atom işlemcilerde durum daha iyi olsa da, kökten bir yenilik şarttı netbooklar için. O da geldi sayılır.
"olmayan sistem" :)
Benim sistem. :)