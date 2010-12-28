MSI'ın AMD Fusion işlemcili netbook modeli Wind U270 detaylandı

AMD'nin Fusion platformu için hazırlık içerisinde olan üreticilerden MSI'ın, Brazos platformunu kullanan Wind U270 isimli netbook modeli detaylandı. Zacate kod adını taşıyan ve 1.6GHz'de çalışan Fusion E-350 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 çözümünü kullanıyor. Yüksek tanımlı video oynatma ve 3D grafik hızlandırma gibi günümüz modern netbook'larında sıkıntı yaratan detaylara sahip sistem 4GB DDR3 bellek desteği ile geliyor.

Depolama için 320GB ve 500GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulması beklenen netbook, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. USB 3.0 portu ile dikkat çeken Wind U270, Eco Power teknolojisi ile güç tasarrufu da yapabiliyor. CES 2011'in tantılması beklenen sistemin fiyatı ve çıkışı tarihi ise henüz açıklanmadı.