MSI'ın Windows işletim sistemli yeni tableti WindPad 100W fiyatlandı

Tablet bilgisayar pazarının iddialı isimlerinden birisi olmayı hedefleyen MSI, uzun süredir merakla beklenen yeni modelleri için detayları açıklama devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Windows tabanlı tablet bilgisayar hazırladığını duyuran ve devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de bu modelini gösteren firma, ilk içerisinde yani Nisan ayına kadar olan dönemde yeni tabletini satışa sunmayı planladığını açıkladı.

WindPad 100W adını taşıyan 10.1-inç büyüklüğündeki tablet bilgisayar, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisini kullanıyor. 32GB SSD sürücü ile donatılan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, WiFi ile birlikte opsiyonel olarak 3G desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında G-Sensörü, ortam ışık sensörü, USB portu ve HDMI konnektörün gibi detaylara yer verilen MSI Wind ad 100W'nin baz versiyonu için yurt dışı satış fiyatı 499$ olacak.