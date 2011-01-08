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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın Windows işletim sistemli yeni tableti WindPad 100W fiyatlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarının iddialı isimlerinden birisi olmayı hedefleyen MSI, uzun süredir merakla beklenen yeni modelleri için detayları açıklama devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Windows tabanlı tablet bilgisayar hazırladığını duyuran ve devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de bu modelini gösteren firma, ilk içerisinde yani Nisan ayına kadar olan dönemde yeni tabletini satışa sunmayı planladığını açıkladı.

WindPad 100W adını taşıyan 10.1-inç büyüklüğündeki tablet bilgisayar, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisini kullanıyor. 32GB SSD sürücü ile donatılan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, WiFi ile birlikte opsiyonel olarak 3G desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında G-Sensörü, ortam ışık sensörü, USB portu ve HDMI konnektörün gibi detaylara yer verilen MSI Wind ad 100W'nin baz versiyonu için yurt dışı satış fiyatı 499$ olacak.


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sabe 8 yıl
Z530 da eski bir işlemci, umarım cihaza fan takmamışlardır onun için.
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huseyincarnege 8 yıl
güzel cihaz pahalı gelir türkiyeye bide acaba pc oynlarını acarmı acaba :) warcaft 3 gibi mesela:)
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infom@n 8 yıl
Fotoğrafta gözüken uygulama bana hoş geldi:) Uygulamayı temin etmek lazım :D
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maliahmet1 8 yıl
2bin lira kadar olur artık ülkemizde
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teamgsi 8 yıl
ipad fiyatina MSI mi?
kia optima mi bmw 3 serisi mi gibi bisey bu??
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umutarslan.com 8 yıl
teamgsi

ipad fiyatina MSI mi?
kia optima mi bmw 3 serisi mi gibi bisey bu??



ipadda daha en basit fonksiyon olan usb bile yokken nasıl onu o bmw kadar yücelttin.84model 320i bmw kullanıyorum ve 2011model araçlarda olmayan özellikler var.bmw yi ipadla eşleştirip alçaltmayın lütfen


İphone3g kullanıcısıyım ipad bence olmamış.2yada 3. versiyonu anca alınabilir özelliklerde olur.Çünki adamlar böyle para kazanıyor.Adamlar her yaptığı ürünle diğerini eski gösterip yeniyi aldırabiliyo.başlarda aman olmasa da olur dediğimiz özellikleri koyunca sanki yeni bir çağ buluşu gibi sevinip yeni modeli almak için kapılarda kuyruk yapıyoruz.Ezikliğin böylesi.


edit: insanların basit şeyleri sevdiği, kafa çalıştırmadan kullanılabilecek işletim sistemlerini sevdiği apaçıkken Windows'un artık basit sistemler yazması gerekir.Böylece daha da aptallaşa biliriz.
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kaptanos 8 yıl
-ExTReMe- kesinlikle katılıyorum güzel ama 499$sa bizde en azından 600$+KDV yaparlar. 1000TLyi çok rahat geçer
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KODTECH 8 yıl
SSD olması çok güzel gerçekten ama fiyatı biraz tuzlu olur TR de.
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