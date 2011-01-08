MSI'ın Windows işletim sistemli yeni tableti WindPad 100W fiyatlandı

Tablet bilgisayar pazarının iddialı isimlerinden birisi olmayı hedefleyen MSI, uzun süredir merakla beklenen yeni modelleri için detayları açıklama devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Windows tabanlı tablet bilgisayar hazırladığını duyuran ve devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de bu modelini gösteren firma, ilk içerisinde yani Nisan ayına kadar olan dönemde yeni tabletini satışa sunmayı planladığını açıkladı.
WindPad 100W adını taşıyan 10.1-inç büyüklüğündeki tablet bilgisayar, Intel Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisini kullanıyor. 32GB SSD sürücü ile donatılan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, WiFi ile birlikte opsiyonel olarak 3G desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında G-Sensörü, ortam ışık sensörü, USB portu ve HDMI konnektörün gibi detaylara yer verilen MSI Wind ad 100W'nin baz versiyonu için yurt dışı satış fiyatı 499$ olacak.
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kia optima mi bmw 3 serisi mi gibi bisey bu??
ipadda daha en basit fonksiyon olan usb bile yokken nasıl onu o bmw kadar yücelttin.84model 320i bmw kullanıyorum ve 2011model araçlarda olmayan özellikler var.bmw yi ipadla eşleştirip alçaltmayın lütfen
İphone3g kullanıcısıyım ipad bence olmamış.2yada 3. versiyonu anca alınabilir özelliklerde olur.Çünki adamlar böyle para kazanıyor.Adamlar her yaptığı ürünle diğerini eski gösterip yeniyi aldırabiliyo.başlarda aman olmasa da olur dediğimiz özellikleri koyunca sanki yeni bir çağ buluşu gibi sevinip yeni modeli almak için kapılarda kuyruk yapıyoruz.Ezikliğin böylesi.
edit: insanların basit şeyleri sevdiği, kafa çalıştırmadan kullanılabilecek işletim sistemlerini sevdiği apaçıkken Windows'un artık basit sistemler yazması gerekir.Böylece daha da aptallaşa biliriz.