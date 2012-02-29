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MWC 2012 : Windows 8 Tüketici Önizleme Sürümü indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,9b
1
102
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un uzun süredir merakla beklenen MWC 2012 basın toplantısı sona erdi ve belirtildiği gibi 29 Şubat tarihinde yerel saat ile 15.00'da Windows 8 Tüketici Önizleme Sürümü Microsoft'un sitesinden indirmeye sunuldu.
Microsoft'un yenilenen tasarım trendinin içine dahil olan Windows 8 işletim sistemi; Metro arayüzü, Live Tiles, Internet Explorer 10, Xbox Live entegrasyonu gibi çok sayıda özellik sunuyor.
Kurulum yapabilmek için en az 1GHz işlemci, 32-bit için 1GB RAM/16GB depolama alanı, 64-bit için 2GB RAM/20GB depolama alanı,  WDDM 1.0 ile DirectX 9 ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğü gerekiyor.
İstenirse Windows'un kurulum aracı ile yükleyebileceğiniz gibi ISO formatında indirerek de kurabilirsiniz. Yoğunluk nedeniyle sayfalar zaman zaman çevrimdışı kalabiliyor. Linkler:
İngilizce
64-bit (x64)                 (3.3 GB)                
32-bit (x86)                 (2.5 GB)              
Ürün anahtarı :   DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
Fransızca
64-bit (x64)                   (3.3 GB)                
32-bit (x86)                    (2.5 GB)                  
Ürün anahtarı:   DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
German
64-bit (x64)                    (3.3 GB)            
32-bit (x86)                    (2.5 GB)                
Ürün anahtarı:   DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

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Mellkor 7 yıl en beğenilen
DH da legal de olsa bir sekilde key paylasilacagini soyleseler inanmazdim ustelik linkleri bile var
.

Neyse artik bi ara bizde deneyelim. Tesekkurer DH +rep sana
DH da legal de olsa bir sekilde key paylasilacagini soyleseler inanmazdim ustelik linkleri bile var.Neyse artik bi ara bizde deneyelim. ...
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-Sniper- 7 yıl
windows 8 geldi biz hala xp deyiz :D
1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
teknofobi 7 yıl
Windows 8 gercekten bambaska bir isletim sistemi olmus.Henuz nihai surum olmamasina ragmen ters giden, hata veren hicbirsey yok, sistem gayet hizli ve stabil. Baslat tusunun olmayisi ve metro arayuzu ilk basta sacma gelsede insan zamanla alisiyor . Metro arayuzune alistiktan sonrasi ise oldukca keyifli
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DH Misafiri 7 yıl
slm ben kulandim simdilik guzel turkce Nasik olyor bilen vamni tsk klavye nasi tr olacak
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Meissner 7 yıl
Yarın sanal makine olarak kurup deniycem bakalım
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DH Misafiri 7 yıl
vallah 8 deniycem güzel gibi geliyor
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DH Misafiri 7 yıl
Bence acik ara windows 7den daha iyi. aslinda burdaki yorumlari okuyup yuklemiyecektim ama iyiki yuklemisim winfows 7 yi kapadim.hizli acilip kapanmasi video kalitesindeki yukselis. windows explorerin hizlanmasi ayrica ben boyle hizli calisan windows media playerin gormedim dokunur dokunmaz vidolar aciliyor. ayrica metro arayuzun ses kalitesi harika ve cok rahatlikla start tusunun islevini goruyor ve ondan daha kulanisli..
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DH Misafiri 7 yıl
REFS olmamasına karşın gayet hızlı ve başarılı.
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pininfarina 7 yıl
Arkadaşlar önceki developer sürümde regedit'ten çok basit bir ayarla klasik başlat menü ve masaüstüne ulaşılabiliyordu. Lakin bu sürümde mevcut yöntem işe yaramıyor. Resmen insana ayak bağı olan bu metro arayüzünden kurtulmanın bir yolu yokmu?
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aziz77 7 yıl
sanalda deneme yapılmalı önce nede olsa beta...
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hardcrss 7 yıl
ben çok beğendim valla 7yi bıraktım sürekli bunu kullanıyorum.
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demo11 7 yıl
Benim en cok merak ettiyim oyun performansi gerisi hikaye!
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beytekin45 7 yıl demo11
demo11

Benim en cok merak ettiyim oyun performansi gerisi hikaye!

MW3 denedim win7 ile aynı.6850 mevcut sistemde AMD nin yeni çıkan win8 driverini kullandım.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Key zaten Legal ki, Microsoft'un sitesinde mevcut.

1+12 fail olmuş.
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aybey 7 yıl
Ben beğendim.!
Yeniliklerinsanlar tarafından zor kabul ediliyor. Çok hızlı ve seri bir işletim sistemi.. Alışmak birkaç dakika alıyor.
Hafif, hızlı bri işletim sistemi isteniyordu hep mikrosofttan.. İşte size hafif ve hızlı bir sistem...
Satınalınmaya değer...
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