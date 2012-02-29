MWC 2012 : Windows 8 Tüketici Önizleme Sürümü indirmeye sunuldu

Microsoft'un uzun süredir merakla beklenen MWC 2012 basın toplantısı sona erdi ve belirtildiği gibi 29 Şubat tarihinde yerel saat ile 15.00'da Windows 8 Tüketici Önizleme Sürümü Microsoft'un sitesinden indirmeye sunuldu.

Microsoft'un yenilenen tasarım trendinin içine dahil olan Windows 8 işletim sistemi; Metro arayüzü, Live Tiles, Internet Explorer 10, Xbox Live entegrasyonu gibi çok sayıda özellik sunuyor.

Kurulum yapabilmek için en az 1GHz işlemci, 32-bit için 1GB RAM/16GB depolama alanı, 64-bit için 2GB RAM/20GB depolama alanı, WDDM 1.0 ile DirectX 9 ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğü gerekiyor.

İstenirse Windows'un kurulum aracı ile yükleyebileceğiniz gibi ISO formatında indirerek de kurabilirsiniz. Yoğunluk nedeniyle sayfalar zaman zaman çevrimdışı kalabiliyor. Linkler: