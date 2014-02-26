MWC 2014 : Wilocity kablosuz veri aktarım teknolojisini akıllı telefonlara getiriyor





Yüksek hızlı kablosuz veri aktarımına imkan tanıyan WiGig standardının arkasındaki isimlerden birisi olan Wilocity, MWC 2014 etkinliğinde akıllı telefonlara yönelik olarak hazırladığı çözümünü lanse etti.





WiGig standardı yüksek seviye frekans dalgalarını kullanarak kısa mesafelerde Gigabit hızında kablosuz veri aktarımına imkan tanıyor. Veri aktarımı için her iki tarafta da uyumlu yongaların olması zorunlu. WiGig konsorsiyumu kısa süre önce dizüstü ve masaüstü cihazlar için uyumlu yongalar üretmeye başlamıştı.





Wilocity'nin akıllı telefonlar için geliştirdiği çözüm wil3600 adını taşıyor. 60GHz frekansını kullanan yonga 4.6Gbps hızlarında veri aktarımına erişebiliyor. Günümüz şartları düşünüldüğünde Wilocity'nin çözümü mobil cihazlardaki veri aktarım standartlarını bir üst seviyeye taşımış olacak. Zira şu anki WiFi teknolojisi 2.4GHz ve 5GHz frekanslarını kullanıyor ve daha düşük hızlarda veri aktarımı sağlıyor.





WiGig uyumlu cihazlar bu yıl itibariyle sertifikasyon sürecine başlayacak. Bu bakımdan WiGig uyumlu ilk cihazların gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/wilocity-plans-ship-gigabit-chips-smartphones-year.html