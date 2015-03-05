MWC 2015 : Philips Hue Phoenix akıllı lambalar ortama göre parlaklığını ayarlayabiliyor





Akıllı lambalar konusunda önemli yatırımları bulunan ve Hue serisi ile yakından tanıdığımız Philips, MWC 2015 fuarında serisini daha da geliştirdi ve ortama uyum sağlayacak hale getirdi.

İnsanların yaşadıkları ortamları rahatlatma amacını taşıyan Philips, Hue Phoenix adını verdiği yeni seride duvar, tavan veya masa lambalarına yer veriyor. Lambaların dış kısmını kaplayan altıgen hücreler sayesinde ışık tüm odaya dağıtıyor. Ayrıca farklı açılardan bakınca parlaklığın da farklı görünmesini sağlıyor.

Kullanıcılar Hue uygulaması ile istedikleri ayarları yaptıktan sonra Hue Phoenix lambaları belirli zaman dilimlerinde parlaklığı azaltıyor veya artırıyor. Böylece kullanıcıların rahatlamasına veya dikkatini toplamasına yardımcı oluyor.

Ayrıca telefon gelen email, SMS, çağrı durumlarında lamba yanıp sönmeye başlıyor ve kullanıcısını uyarıyor. Hue Phoenix lamba diğer Hue ürünleri ile de entegre olarak çalışabiliyor.

Philips Hue Phoenix ürünleri Nisan ayında Avrupa'da satışa sunulacak. Duvara asılan versiyonu 129 Pound, masaüstü versiyonu 150 Pound, avize versiyonu 300 Pound, tavan versiyonu 300 Pound ve mini tavan versiyonu 40 Pound şeklinde fiyat etiketlerine sahip.









http://www.pocket-lint.com/news/133021-philips-hue-phoenix-is-a-new-range-of-smart-lamps-that-glow-every-shade-of-white-light