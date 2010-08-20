Mac OS X Snow Leopard için beklenen grafik güncellemesi yayınlandı

Steam'in Mac OS desteği sunmasından sonra gün yüzüne çıkan Snow Leopard'da bazı oyunların Windows'a göre çok daha düşük performans sergilemesi üzerine Valve- Apple- Nvidia ve ATI'nin sorunun önüne geçebilmek için ortak çalıştığını sizlere aktarmıştık. Bu iş birliğinin muhtemel sonuçlarından biri olduğunu söyleyebileceğimiz grafik güncellemesi sonunda Apple tarafından yayınlandı.

Ay başında geliştiricilere yayınlanan grafik güncellemesi aşağıdaki sorun çözümleri ve iyileştirmeleri barındırıyor;

-Aperture 3 ya da StarCraft II'de karşılasılan beklenmedik atma ve tepkisizleşme sorununu giderilmesi

-iMac ( 2009 Sonu ve 2010 Ortası), Mac mini (2009 Başı ve 2010 Ortası), Mac Pro (2009 Başı), MacBook (2009 Başı ve 2010 Ortası) ve MacBook Pro (15-inç, 2010 Ortası) ya da MacBook Pro (17 inç, 2010 Ortası) kullanıcıların Portal ve Team Fortress 2'de karşılaştığı düşük kare sorunu ele alınması

-Harici görüntüleme birimlerinin sistem açık olduğunda bağlanması sırasında ortaya çıkan görüntü bozulması giderilmesi

Mac OS X Snow Leopard kullanıcıları güncellemeyi "Software Update" yazılımı üzerinden yükleyebilirler.