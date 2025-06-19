Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam'in yeni FPS sayacı detaylı performans takibi yapıyor

    Valve, dijital oyun platformu Steam'in performans ölçüm araçlarını güncelledi. Steam arayüzü, FPS sayacı ile birlikte CPU ve VRAM kullanımı, sıcaklık gibi daha detaylı bilgiler verecek.

    steam fps sayacı performans ölçümü güncelleme Tam Boyutta Gör
    Steam’in şu anki FPS sayacı, çalıştırılan oyunun yalnızca mevcut kare hızını gösterirken güncelleme kullanıcıya çok daha fazla bilgi veriyor. Yeni FPS sayacı, Steam beta sürümde kullanıma sunuldu.

    Steam, performans monitöründe seçilebilecek daha fazla ölçüm sunacak. Tek FPS değeri, grafiklerle beslenen FPS değeri, CPU ve GPU kullanımıyla birlikte FPS değeri ve CPU, GPU ve RAM bilgisiyle birlikte FPS değeri gibi farklı seçenekler olacak. Bu bilgilerin ekranın neresinde, ne şekilde gösterileceği de ayarlanabilecek.

    Valve, son güncellemeyle ilgili olarak “Performans monitörü, kare hızınızı (hem kare üretimi hem de temel oyun kare hızı dahil) anlamanıza yardımcı olabilir ve CPU kullanımının veya GPU’nuzun darboğazınız olup olmadığını görmenize yardımcı olabilir. Sistem veya video belleğinizin tükenip tükenmediğini, bu faktörlerin performansı etkileyip etkilemediğini görebilirsiniz.” diyor.

    Steam’in yeni performans monitörü şu anda beta sürümde kullanılabilir. Herkese açıldığında, Ayarlar - Oyun İçi menüsü altından erişilebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic yorum 4 harfli özel plaka fiyatları savaşta bilgi mi üstündür kılıç mı turkcell faturasızdan faturalıya geçiş ing 2000 tl promosyon

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum