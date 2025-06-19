Steam'in yeni FPS sayacı detaylı performans takibi yapıyor

Steam, performans monitöründe seçilebilecek daha fazla ölçüm sunacak. Tek FPS değeri, grafiklerle beslenen FPS değeri, CPU ve GPU kullanımıyla birlikte FPS değeri ve CPU, GPU ve RAM bilgisiyle birlikte FPS değeri gibi farklı seçenekler olacak. Bu bilgilerin ekranın neresinde, ne şekilde gösterileceği de ayarlanabilecek.
Valve, son güncellemeyle ilgili olarak “Performans monitörü, kare hızınızı (hem kare üretimi hem de temel oyun kare hızı dahil) anlamanıza yardımcı olabilir ve CPU kullanımının veya GPU’nuzun darboğazınız olup olmadığını görmenize yardımcı olabilir. Sistem veya video belleğinizin tükenip tükenmediğini, bu faktörlerin performansı etkileyip etkilemediğini görebilirsiniz.” diyor.
Steam’in yeni performans monitörü şu anda beta sürümde kullanılabilir. Herkese açıldığında, Ayarlar - Oyun İçi menüsü altından erişilebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: