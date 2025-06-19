Tam Boyutta Gör Steam’in şu anki FPS sayacı, çalıştırılan oyunun yalnızca mevcut kare hızını gösterirken güncelleme kullanıcıya çok daha fazla bilgi veriyor. Yeni FPS sayacı, Steam beta sürümde kullanıma sunuldu.

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Steam, performans monitöründe seçilebilecek daha fazla ölçüm sunacak. Tek FPS değeri, grafiklerle beslenen FPS değeri, CPU ve GPU kullanımıyla birlikte FPS değeri ve CPU, GPU ve RAM bilgisiyle birlikte FPS değeri gibi farklı seçenekler olacak. Bu bilgilerin ekranın neresinde, ne şekilde gösterileceği de ayarlanabilecek.

Valve, son güncellemeyle ilgili olarak “Performans monitörü, kare hızınızı (hem kare üretimi hem de temel oyun kare hızı dahil) anlamanıza yardımcı olabilir ve CPU kullanımının veya GPU’nuzun darboğazınız olup olmadığını görmenize yardımcı olabilir. Sistem veya video belleğinizin tükenip tükenmediğini, bu faktörlerin performansı etkileyip etkilemediğini görebilirsiniz.” diyor.

Steam’in yeni performans monitörü şu anda beta sürümde kullanılabilir. Herkese açıldığında, Ayarlar - Oyun İçi menüsü altından erişilebilecek.

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Steam'in yeni FPS sayacı detaylı performans takibi yapıyor

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