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    Counter-Strike (CS2) kasası açan yayıncılar “kumara teşvik” nedeniyle gözaltına alındı

    Key Drop isimli sanal kasa açma sitesinin tanıtımını yapan yayıncılar gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında çok takipçili fenomen yayıncılar var.        

    Counter-Strike kasası açan yayıncılara “kumar' nedeniyle gözaltı Tam Boyutta Gör
    Valve’in Counter-Strike 2 (CS2) oyunundaki sanal kasalar “kumar” tartışması yaratıyor. Oyuncular sanal kasalardan rastgele oyun içi ürünler elde ediliyor. Bu ürünlerin değerleri 1 liradan başlayıp on binlerce liraya kadar ulaşabiliyor. Bazı siteler CS2’nin kasa açma sistemini sanallaştırarak maddi kazanç elde etme vaadinde bulunuyor. Bu sitelerden biri olan Key Drop’u tanıtan ve yayınında Key Drop’tan kasa açan yayıncılara yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

    Kasa açma platformları arasında en popüler sitelerden biri olan Key Drop, Türkiye’deki çok sayıda yayıncı ile iş birliği yapıyor. Bu sitede CS2'nin orijinal kasalarından farklı olarak Key Drop'un kendi sanal kasaları bulunuyor. Yayıncılar bu siteden kasa açarak yüksek kazanç elde etmeye çalışıyor. Key Drop yayını yapan 10 yayıncı, “kumar oynamaya teşvik” iddiasıyla gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin Twitch, YouTube, Instagram ve Tiktok yayınları sırasında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında; yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği iddia edildi.

    Soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurtdışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

    Milyon takipçili yayıncılar gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre şu yayıncılar gözaltına alındı:

    • Kemal Can Parlak
    • Ferit Karakaya
    • Necati Akçay
    • Tolunay Ören
    • Ferhat Can Dama
    • Ömer Faruk Karataş
    • Mert Kancefer
    • Furkan Burak Bayrak
    • Duru Batır
    • Eray Can Özkenar

    Key Drop’a erişim engeli!

    Counter-Strike kasası açan yayıncılara “kumar' nedeniyle gözaltı Tam Boyutta Gör
    Yasa dışı bahis ve kumar oynamaya teşvik unsurları barındırdığı için key-drop.com’a 08/05/2025 tarihli Ankara 12. Sulh Ceza Hakimiği kararıyla erişime engeli uygulanıyor. Türkiye’den Key-drop.com’a erişim sağlanamıyor.
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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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