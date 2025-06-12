Counter-Strike (CS2) kasası açan yayıncılar “kumara teşvik” nedeniyle gözaltına alındı

Kasa açma platformları arasında en popüler sitelerden biri olan Key Drop, Türkiye’deki çok sayıda yayıncı ile iş birliği yapıyor. Bu sitede CS2'nin orijinal kasalarından farklı olarak Key Drop'un kendi sanal kasaları bulunuyor. Yayıncılar bu siteden kasa açarak yüksek kazanç elde etmeye çalışıyor. Key Drop yayını yapan 10 yayıncı, “kumar oynamaya teşvik” iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin Twitch, YouTube, Instagram ve Tiktok yayınları sırasında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında; yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurtdışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.
Milyon takipçili yayıncılar gözaltına alındı
DHA’nın haberine göre şu yayıncılar gözaltına alındı:
- Kemal Can Parlak
- Ferit Karakaya
- Necati Akçay
- Tolunay Ören
- Ferhat Can Dama
- Ömer Faruk Karataş
- Mert Kancefer
- Furkan Burak Bayrak
- Duru Batır
- Eray Can Özkenar
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.