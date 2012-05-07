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Mac OS X güncellemesindeki bir açık FileVault bilgilerini ortaya döküyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
46
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde zararlı yazılım ile başı dertte olan Mac sistemleri bu kez yeni bir tehlike ile karşı karşıya. OS X Lion güncellemesi sonrası FileVault kullanıcılarının sakladığı şifrelerin düz metin formatı halinde dışarı aktarıldığı belirtiliyor.

Günvelik araştırmacısı David Emry tarafından farkedilen açık sadece kullanıcıların özel bilgilerini saklayan FileVault kullanıcılarını etkiliyor. FileVault2 sürümünün bundan etkilenmediği belirtiliyor.

OS X 10.7.3 sürümünün yayınlandığı 1 Şubat tarihinden itibaren bu güncellemeyi kuran FileVault kullanıcılarının sakladıkları şifreler, sistem genelinde hata ayıklama loglarını tutan bir düz metin dosyasında şifreli alanın dışına kaydediliyor. Bu özellikle admin yetkisi olan kullanıcıların şirket ağlarında bu şifrelere erişebileceği anlamına geliyor.

Bu hata sadece şifreleri ortaya saçmakla kalmayıp zararlı yazılımlara da kapı açabiliyor. Bunun yanında sistemi firewire disk modunda başlatan birisinin sürücüyü bir disk olarak açarak okuyabileceği de ifade ediliyor.

Farklı kişiler tarafından da tespit edilen açık Apple destek forumlarında yavaş yavaş dile getirilmeye başlanıyor. Şimdilik Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak FileVault kullanıcılarının belirtilen güncellemeyi yaptılarsa derhal şifrelerini değiştirmeleri gerektiği vurgulanıyor.


http://www.zdnet.com/blog/security/apple-security-blunder-exposes-lion-login-passwords-in-clear-text/11963 Yorum Yaz
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MaterialScience 7 yıl en beğenilen
FileVault kullanıcılarının sakladığı şifrelerin düz metin formatı halinde dışarı aktarıldığı belirtiliyor.
Ederi 1000-1500 lira olan pc'ye 3000-4000 vericem sadece bir işletim sistemi için sonra bu şekilde bir güvenlik açığı olacak.
Marka bağımlılığı kötü birşey cidden.. Virüs kötü amaçlı yazılım girmiyor kapalı kutu gibi yakıştırmalar hayalden ibaret. Kul yapımıdır hatası olur ama hala grafik tasaraım işi ile uğraşanlar hariç mac e para verenlere acıyorum.
FileVault kullanıcılarının sakladığı şifrelerin düz metin formatı halinde dışarı aktarıldığı belirtiliyor.Ederi 1000-1500 lira olan pc'ye 3000-4000 vericem...
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CooL_ROMEO 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Core2han
FileVault kullanıcılarının sakladığı şifrelerin düz metin formatı halinde dışarı aktarıldığı belirtiliyor.Ederi 1000-1500 lira olan pcye 3000-4000 vericem sadece bir işletim sistemi için sonra bu şekilde bir güvenlik açığı olacak.Marka bağımlılığı kötü birşey cidden.. Virüs kötü amaçlı yazılım girmiyor kapalı kutu gibi yakıştırmalar hayalden ibaret. Kul yapımıdır hatası olur ama hala grafik tasaraım işi ile uğraşanlar hariç mac e para verenlere acıyorum.

Klasik bir fakir yorumu.

Klasik fake/misafir hesap yorumu .
DH MisafiriCore2hanFileVault kullanıcılarının sakladığı şifrelerin düz metin formatı halinde dışarı aktarıldığı belirtiliy...
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aohung1104 7 yıl
Virüs çöplüğü olan Windows kullanmak yerine arada bir virüs sıkıntısı çeken ve bunun önleminin hemen alındığı bir işletim sistemine daha çok para öderim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
bence gereksiz bir tartışma dünya genelinde mac ve windows kullanıcı sayılarına bakalım hata oranını ona göre kıyaslıyalım öyle de yorum yapalım.
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DH Misafiri 7 yıl
BEN SAMSUNG NP700 Kullaniyorum ve tasarimdan tut herseyini [windows disinda]
begeniyorum, ki sanki mac os kurulu olsa uçacagim !!! Eşdeger diyebilecegimiz hatta dusuk ozellikli macbook 4800 den satiliyor ben 3000 verdim
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DH Misafiri 7 yıl
Bu, Apple güvenlik konusunda Apple 10 yıl geride haberlerini Microsoft Apple'dan 10 yıl ileride diye yorumluyorsunuz ya şaşıyorum. Bu haber Kaspersky kurucusunun verdigi bir demeç üzerine böyle yayınlandı. Kaspersky "Apple Microsoft'un 10 yıl önce savaştığı problemlere mücadele etmek zorunda kalabilir." dedi. Ve bu haber bunun üzerine Apple 10 yil geride diye çıktı. Apple veya Microsoft farketmez. Hep biz 10 yıl gerideyiz. Adam zemini hazirliyor, Mac icin de Virüs programı var (Kaspersky'ın) yıllardır. Nasıl para kazanabilir sizce, kimden para kazanabilir. Windows kullanan kullanıcı yüzdesi %90'dan %89'a gerileyip Mac OS kullanıcısı %4'ten %5.4e yükseldiyse elbette Mac OS hakkında spekülasyon yapacak, açık bulacak ya da kendisi zararlı kodlar dağıtacak. Bu sayede kullanıcılar endiselenip Virüs yazılımı satın alacaklar. Bütün işletim sistemleri (bir sekilde paylaşılan) her zaman saldırıya açıktır. O yüzden tek hedef Mac kullanıcılarından para kazanmaya başlamak.
Bu FileVault açığı diye bahsedilen, hatta daha da spekule edilip yok FireWire ile başlayınca herseye erisilebiliniyor denilen seyi hiçkimse ulan bu FileVault nedir, admin yetkisi nedir, FireWire disk modu nedir diye sormayıp Windows - Mac yarısına çevirmissiniz. Bu bahsettiklerinin hiçbiri açık değildir. Bilgisayar sahibinin izni ve rızası olmadan gerceklestirilemeyecek seyler olup, İleri düzey kullanimlardir. Bir şirket bilgisayarı kullanıyorsanız da, bu bilgisayarda kişisel bilgiler tutmanız sizin hatanızdir ve ele geçirilmesi her zaman mümkündür. Komodor 64 dahi olsa (tabi sirket bilgisayarinizla yatip kalkmiyorsaniz). Kendi bilgisayarınızda FileVault kullanıyorsanız, yine admin yetkisi verebileceğiniz kisiler size bağlıdır ve admin yetkisi verdiginiz kisiler FileVault olmadan da bilgilerinizi ele geçirebilir. Guvenmediginiz kisilere admin yetkisi vermeniz de yine sizin hatanizdir. Yani bilgilerinizin çalınabilmesi yine size bağlıdır. Windows olsun Mac olsun, para tuzaklarına düşmeyin. Bu adamlar oturup bütün zamanlarını ayirip, isletim sistemlerinde bu tür düşünülememiş ayrıntıları bulmak ile uğrasip hayatlarını bu sekilde sürdürüyorlar. Tabi bu kadar basit değil, ancak emin olun amac değişen yüzdeleri dengelemek. DH de Mac 'te virüs haberleri bu aralar popüler diye hemen yapıştırmış.
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zalman_1 7 yıl
5 gündür mac ile uğraşıyorum benim pc ye kurmaya 5 gün sürmesinin sebebi ise bir türlü app storeye giremem oldu ki oda çok basit bir çözümmüş :D inanın mac çok kaliteli dün app storeye giremedim diyerek tekrardan windows kurdum inanın 2 dakika kurcaladım ve tekrardan mac kurdum :) çok şükür bugünde app storeyi hallettim.yani diyeceğim şu şimdi onca zaman windows kullandığım için pişmanım şimdi pc imde mac os lion kurulu inanın süper bir işletim sistemi apple her konuda üstün
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oktayakgoz 7 yıl zalman_1
zalman_1

5 gündür mac ile uğraşıyorum benim pc ye kurmaya 5 gün sürmesinin sebebi ise bir türlü app storeye giremem oldu ki oda çok basit bir çözümmüş :D inanın mac çok kaliteli dün app storeye giremedim diyerek tekrardan windows kurdum inanın 2 dakika kurcaladım ve tekrardan mac kurdum :) çok şükür bugünde app storeyi hallettim.yani diyeceğim şu şimdi onca zaman windows kullandığım için pişmanım şimdi pc imde mac os lion kurulu inanın süper bir işletim sistemi apple her konuda üstün

ya işde hiç sorma bizde sendeki akıl ne gezer. Windows ile debelenip duruyoruz. dünyanın bilgisayar kullanan %90 ile size imrenerek bakabiliyoruz sadece.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu tür haberler apple için büyük skandallar Mac'in güvenirligi eskisi gibi değil önceden Apple Mac dedinmi virüsler zararlı yazılımlar kaçardi ama şimdi :):)
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CozgurY 7 yıl
yahu arkadaşlar saçma sapan girmişsiniz gene birmbirinize ben iki sistemide kullanıyorum 2 windows ve 1 adet macbook air sistemim var ve macbook airide darty de yapılan indirimden aldımki asustan 150 tl daha ucuza maloldu (13,3 i5, 128gb ssd veriyonu)
işin aslında gelecek olursak belki yanlış bulacaksınız söylemlerimi fakat apple gerçekten çok daha iyi bir işletim sistemi bakın güvenli demiyorum iyi diyorum bir kere çok daha kullanışlı ve çok daha hızlı seri ve çok daha akıcı ve daha kolay heleki asus un core i5 li ultrabook u ile karşılaştırınca çok üstün (her iki sistemdede aynı parçalar kullanılmıştır ve asus un tasarımı ve zarf şekkinde kılıfını çok beğeniyorum ve bu sistemde eniştemde var) fakat tabikide her konuda windowstan daha üstün bir sistem olamaz mac osx sonuçta arada büyük bir kullanım dilimi farkı var windowsta tabikide çok virüs olacak bu normal bişi ilerde belki apple dada kaynayacak ama buda normal bişey ama ben şu an apple da bir güvenlik yazılımı bile kullanmıyorumki işyerindeki ve evimdeki windows pc mde KİS birisndede kaspersky Pure(lisanslıdır) kurulu.
ben pc kullanımında kendimi çok bilinçli buluyorum ve bugüne kadar hiç bir zman bilgisayar çökmesi yaşamadımki ben comadore dan gelme birisiyim :))) fakat sistem hernekadar çokmesede windowsta nedendir bilinmez sistem bir süre sonra deli gibi şişiyor (virüs programım 0 virüs bulmasına rağmen) evdeki devasa sistemim (core i7920 4ghz gigabyte ud7 anakart 6 gb 2000 mhz kingston ram li sistemim) şu anda ne açılmayı biliyor ne kapanmayı (2-3 senedir format atmadım) ama iste apple ilk günki kadar seri ve hızlı
fakat birde olayın yazılım kısmı var aslında buda sorun deil apple dada bir çok yazılım mevcut yada muadilleri fakat bizler windows a öyle bir alışmışızki herşeyimiz bu sisteme göre ve bazı olmazsa olmaz yazılımlarımız (özellikle iş ile ilgili olanlar) bazen macte bize çok sorun yaratabiliyor... birde windowsa güvnlikten dolayı çok fazla b.k atılıyor fakat yazılımı çoğu insan korsan kullanıyor ve her türlü korsan yazılım rahatlıkla bulabiliyor... neden çünkü windows kullanıcısı çok sürüm çok uğraşanı çok indirip yükleyeni ve bunu kırmak için uğraşanı çok... ama apple durum aynı deil çoğu zman korsan bir şey bulamıyorsunuz çünkü insanlar apple programını sanırım kırmakla uğraşmıyolar neticede programı kırmanın işletim sisteminin güvenliği ile pekte bir alakası yok...
konunun özeti ben mace gerçekten hayran oldum diyebiliim herzman yanımda onu taşırım ve asla windows kurmam ama windows mu asla vazgeçemem :))))
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eng304 7 yıl
Bir Mac kullanıcısı olarak söylüyorum ki Apple Mac OS X'i o kadar geliştirmiyor. Kendini daha çok iOS cihazlarına verdi. Sistem olarak windowstan çok daha ileriyken windows artık yaklaşmaya başladı. iOS kadar Mac OS X ile ilgilenmeli bence.
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DH Misafiri 7 yıl
Neden mi Mac ?
youtube.com/...
Çok basit , 270 uygulamayı dahi çalıştırdığı halde hiç kasmadığı için. En sağlam windows pc toplayın, 10 program aynı anda açında bir görelim o övdüğünüz basit işletim sistemini.
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Mellkor 7 yıl
Mac in yeri ayri pcnin yer ayri. Ne gerek var bu tartismalara. Elimde is icin gezdireceksem ve ozel bir amaca hizmet ediyorsa mac tabiki ama zevk veya oyun oynayacaksam yada bu tip cihazlara donanimhastaligi boyutunda bakiyorsam MS-W lu cihaz alirim olur biter.

Maddiyat olarak bakarsak mac in ortalama cihazlari MS-W kullananlardan pahali ama ust segmente gecersek MS-W cihazlari cok cok daha pahali (donanim olarak yazilimi karistirmayalim)
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burak_duvan 7 yıl
Bu, Apple güvenlik konusunda Apple 10 yıl geride haberlerini Microsoft Apple'dan 10 yıl ileride diye yorumluyorsunuz ya şaşıyorum. Bu haber Kaspersky kurucusunun verdigi bir demeç üzerine böyle yayınlandı. Kaspersky "Apple Microsoft'un 10 yıl önce savaştığı problemlere mücadele etmek zorunda kalabilir." dedi. Ve bu haber bunun üzerine Apple 10 yil geride diye çıktı. Apple veya Microsoft farketmez. Hep biz 10 yıl gerideyiz. Bir adam birşey söylüyor, biz kavga etmeye başlıyoruz. Adam zemini hazirliyor, Mac icin de Virüs programı var (Kaspersky'ın) yıllardır. Nasıl para kazanabilir sizce, kimden para kazanabilir. Windows kullanan kullanıcı yüzdesi %90'dan %89'a gerileyip Mac OS kullanıcısı %4'ten %5.4e yükseldiyse elbette Mac OS hakkında spekülasyon yapacak, açık bulacak ya da kendisi zararlı kodlar dağıtacak. Bu sayede kullanıcılar endiselenip Virüs yazılımı satın alacaklar. Windows 98, Me, XP için bunları gördük. Bütün işletim sistemleri (bir sekilde paylaşılan) her zaman saldırıya açıktır. O yüzden tek hedef Mac kullanıcılarından para kazanmaya başlamak.
Bu FileVault açığı diye bahsedilen, hatta daha da spekule edilip yok FireWire ile başlayınca herseye erisilebiliniyor denilen seyi hiçkimse ulan bu FileVault nedir, admin yetkisi nedir, FireWire disk modu nedir diye sormayıp Windows - Mac yarısına çevirmissiniz. Bu bahsettiklerinin hiçbiri açık değildir. Bilgisayar sahibinin izni ve rızası olmadan gerceklestirilemeyecek seyler olup, İleri düzey kullanimlardir. Bir şirket bilgisayarı kullanıyorsanız da, bu bilgisayarda kişisel bilgiler tutmanız sizin hatanızdir ve ele geçirilmesi her zaman mümkündür. Komodor 64 dahi olsa (tabi sirket bilgisayarinizla yatip kalkmiyorsaniz). Kendi bilgisayarınızda FileVault kullanıyorsanız, yine admin yetkisi verebileceğiniz kisiler size bağlıdır ve admin yetkisi verdiginiz kisiler FileVault olmadan da bilgilerinizi ele geçirebilir. Guvenmediginiz kisilere admin yetkisi vermeniz de yine sizin hatanizdir. Yani bilgilerinizin çalınabilmesi yine size bağlıdır. Windows olsun Mac olsun, para tuzaklarına düşmeyin. Bu adamlar oturup bütün zamanlarını ayirip, isletim sistemlerinde bu tür düşünülememiş ayrıntıları bulmak ile uğrasip hayatlarını bu sekilde sürdürüyorlar. Tabi bu kadar basit değil, ancak emin olun amac değişen yüzdeleri dengelemek. DH de Mac 'te virüs haberleri bu aralar popüler diye hemen yapıştırmış.
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