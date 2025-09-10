Giriş
    iPhone 17, “bellek güvenliği” alanında devrim niteliğinde bir adım atıyor

    iPhone 17 ve iPhone Air, Apple’ın tarihindeki en büyük hafıza güvenliği adımıyla geliyor. Yeni MIE adlı sistem, casus yazılımlara karşı arka planda sürekli koruma sağlayacak.

    iPhone 17, “bellek güvenliği” alanında devrim yapıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air ile birlikte Memory Integrity Enforcement (MIE) adını verdiği yeni bir güvenlik teknolojisini kullanıma sundu. Şirket, bu özelliği tüketici işletim sistemleri tarihinde bellek güvenliğinde en önemli yükseltme olarak tanımlıyor. MIE’nin temel amacı, gelişmiş casus yazılımların en sık kullandığı yöntem olan bellek bozulmalarını engellemek. Apple, çoğu iPhone kullanıcısının bu tür saldırılarla karşılaşmayacağını özellikle vurguluyor.

    Casus yazılımları hedef alıyor

    MIE, özellikle Pegasus gibi gelişmiş casus yazılımlar için yapılan saldırıları hedef alıyor. Apple’a göre A19 ve A19 Pro çipleri, işletim sistemi ve geliştirme araçlarındaki kapsamlı değişiklikler kullanıcıların tüm kritik bellek alanlarını varsayılan olarak korumayı mümkün kılıyor. Bu kapsamda çekirdek (kernel) ve 70’den fazla kullanıcı alanı süreci sürekli ve etkin şekilde korunuyor.

    iPhone 17, “bellek güvenliği” alanında devrim yapıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yaklaşımını Microsoft’un Windows 11’deki bellek güvenliği önlemleri ve ARM’ın Memory Tagging Extension (MTE) çalışmalarıyla kıyaslıyor. Apple, kendi yaklaşımlarıyla tüm kullanıcıları varsayılan olarak koruyabildiklerini ve eski donanımda bile bellek güvenliği iyileştirmeleri sunduklarını belirtiyor. Ayrıca, Spectre V1 açığının kapatılması için yapılan iyileştirmelerin CPU performansına neredeyse hiç yük getirmediği vurgulanıyor.

    Arka planda sürekli çalışıyor

    iPhone 17, “bellek güvenliği” alanında devrim yapıyor Tam Boyutta Gör
    Sistem, bellek bloklarını özel “gizli kodlarla” işaretleyerek yanlış kullanımları otomatik olarak engelliyor. Bu sayede cihazın güvenliği arka planda sürekli sağlanıyor ve saldırganların işini çok zorlaştırıyor. Bu değişikliklerin, casus yazılım geliştirme maliyetlerini ciddi şekilde artırması bekleniyor.

    MIE sürekli olarak arka planda açık kalacak ancak performans veya pil tüketimin etkisi son derece sınırlı kalacak. Dolayısıyla Çoğu iPhone kullanıcısı MIE’yi fark etmeyecek. Özellikle gazeteciler, muhalifler ve kurumsal yöneticiler gibi hedef olma riski yüksek kişiler için bu güvenlik önlemleri son derece kritik olabilir. Elbette MIE için yapılan söylemler şimdilik Apple’a ait. Cihazlar çıktığında ve uzmanlar bu sistemleri test ettiğinde sistemin performansı ortaya çıkmış olacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/775234/iphone-17-air-a19-memory-integrity-enforcement-mte-security https://security.apple.com/blog/memory-integrity-enforcement/
