    MEB'den öğrencilere dijital dünyayı güvenli kullanma dersi

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukların dijital dünyayı güvenli şekilde kullanması ve dijital dünyadaki haklarını öğrenmesi amacıyla ders içeriği hazırladı. İlk ders yarın başlıyor.

    MEB'den öğrencilere dijital dünyayı güvenli kullanma dersi Tam Boyutta Gör
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için ilkokul, oraokul ve lise öğrencilerine yönelik ders içerikleri hazırladı. Konuyla ilgili ilk dersler yarın başlıyor.

    MEB’den okullara gönderilen “Dijital Dünyada Çocuk Hakları” konulu yazı ile ders içerikleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Bu dersler ile dijital teknolojilerin verimli, güvenli ve amaca uygun şekilde kullanılarak öğrencilerin dijital ortamda güvenli, sağlıklı ve bilinçli şekilde var olabilmelerine rehberlik edilmesi hedeflendi. Dersler 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak.

    İlkokul öğrencilerine 4 aşamalı etkinlik yapılacak

    İlkokul öğrencilerine yönelik 4 aşamadan oluşan etkinlikle dijital dünyanın riskleri ve nasıl güvende kalınacağı anlatılacak. Etkinliğin ilk aşamasında kuralların neden gerekli olduğunu, ikinci aşamada dijital dünyanın hayattaki yeri, üçüncü aşamada "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni ve son aşamada ise kendi deneyimlerinden yola çıkarak dijital ortamda nasıl güvende kalabileceklerine dair bilgiler verilecek.

    Ortaokul öğrencileri dijital dünyadaki hak ihlallerini şikayet etmeyi öğrenecek

    Ortaokullara yönelik hazırlanan etkinliğin amacı öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına varmalarını sağlamak ve dijital ortamdaki sınırlar ile haklar konusunda bilinç kazanmalarına yardımcı olmak olarak belirlendi.
     
    Hazırlanan etkinlik kapsamında öğrencilerin dijital dünyada da haklar ve sınırlar olduğunu kavramalarına yardımcı olacak bir kavram haritası çalışmasıyla başlayacak. Daha sonra, dijital dünyada karşılaşılabilecek bir hak ihlalini fark etmek ve bu durumu nasıl şikâyet edebileceklerini öğrenmek amacıyla iki senaryo sunulacak.
     
    Her senaryonun sonunda, tartışmayı derinleştirmek amacıyla sorular yer alacak ve öğretmenler bu soruları öğrencilerine yönelterek onların düşünmelerini ve konuyu daha kapsamlı şekilde ele almalarını sağlayabilecek. Etkinliğin sonunda ise öğrencilerden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yönelik, senaryodaki hak ihlaliyle ilgili örnek bir şikâyet dilekçesi yazmaları istenecek.

    Lise öğrencileri münazara yapacak

    Çocukların dijital ortamdaki mahremiyetini korumak, hukuksal riskleri tanımlamak ve topyekûn bir bilinç oluşturmak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enstitü Sosyal iş birliğiyle “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” imzalanmıştı. Tüm lise öğrencilerine sözleşme metni dağıtılacak.

    40 dakikalık müzakere simülasyonu için hazırlanan yönerge, etkinliğin hedeflerini ve akışını açıkladıktan sonra tüm öğrencilerin okuması için senaryo sunacak. Öğrencilerden gönüllü 12 kişi seçilecek ve iki grup oluşturulacak.
     
    Her gruba pozisyon belgelerinden birisi verilecek ve her grup sadece kendi pozisyon belgesinde yazanları görerek kendi pozisyonuna ve hedefine göre konuyu karşı tarafla müzakere edecek. Müzakerenin sonunda iki tarafın da kabul ettiği ortak bir anlaşma metni hazırlanacak ve taraflar bu metni imzalayarak sınıfa okuyacak.

    Veliler için rehber hazırlandı

    Öğrencilerin yanı sıra velilerin de bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Çocuklarına mahremiyet, bilgi edinme, korunma ve unutulma hakkı gibi temel dijital haklar hakkında konuşmak, onların hem haklarını bilmelerine hem de sorumlu dijital vatandaşlar olarak gelişmelerine yardımcı olmalarını sağlamaları hedefleniyor.

    Rehber 3-6 yaş (erken çocukluk), 7-11 yaş (orta çocukluk) ve 12-18 yaş (ergenlik) grupları için ayrı bölümler hâlinde düzenlendi. Bu rehber EBA platformunda veliler ile paylaşılacak.

