Mac için Evernote güncellendi; Quick Note ile daha hızlı not alın

Sevilen not alma yazılımı Evernote'un Mac sürümü daha hızlı not alınabilmesini sağlayan Quick Note özelliğiyle güncellendi.

Quick Note özelliği sayesinde hangi uygulama açık olursa olsun menubarda yer alan Evernote menulet'i ile kullanıcılar hızlı bir şekilde not almaya başlayabilecekler. Not almayı oldukça hızlandıran Quick Note'un temel özellikleri şunlar:

Hızlı yazılı not alabilme; CTRL-CMD-N ile not almaya başla, CMD-Return ile bir önceki ile bir önceki işe geri dön

Alınan notlara Evernote fil logosunun üzerine sürükle bırak şeklinde fotoğraf ekleyebilme

Menulet içerisinde yer alan Helper bölümündeki ilgili ikonlara tıklayarak hızlı sesli not oluşturabilme ya da ekran görüntüsü alarak Quick Note ile oluşturulan nota ekleyebilme

Mac için Evernote'u kendi sitesinden yükleyebileceğiniz gibi Mac App Store üzerinden de yükleyebilirsiniz.