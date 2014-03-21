Mac için GarageBand güncellendi: MP3 olarak dışa aktarım ve yeni içerik paketi

Apple’ın son kullanıcılara hitap eden ses yazılımı GarageBand’in Mac sürümü yeni özellikler ile güncellendi.

Son güncelleme ile birlikte Mac için GarageBand’e çalışma dosyalarını MP3 olarak dışa aktarım seçeneği ile erişilebilirlik konularında çeşitli yenilikler eklenirken; birçok hata gidermesi ele alınarak programın stabilitesi arttırıldı. Ayrıca 4,99 dolardan satılan “İçerik Paketi”’ne 3 yeni trampet de eklendi.

Ücretsiz olarak yüklenebilen GarageBand’in Mac App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: