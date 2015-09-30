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Mac için Skype yenilendi

3 yıl
1,1b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için Skype yenilendi
 
Anlık mesajlaşma ve video sohbet odaklı popüler servis Skype, OS X El Capitan sonrası ilk güncellemesini aldı.
Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak El Capitan'ın yeni pencere altyapısına destek vermeye başladı. Bu sayede çoklu pencere kullanıma daha uygun hale gelen uygulama, aynı zamanda otomatik arkadaş ekleme sürecini kolaylaştırdı ve birçok önemli hatadan kurtuldu.
Ücretsiz olarak sunulan Mac için Skype'a buradan ulaşabilirsiniz. 

http://9to5mac.com/2015/09/30/skype-for-mac-el-capitan-split-view/ Yorum Yaz
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