Mac için Skype yenilendi

Anlık mesajlaşma ve video sohbet odaklı popüler servis Skype, OS X El Capitan sonrası ilk güncellemesini aldı.

Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak El Capitan'ın yeni pencere altyapısına destek vermeye başladı. Bu sayede çoklu pencere kullanıma daha uygun hale gelen uygulama, aynı zamanda otomatik arkadaş ekleme sürecini kolaylaştırdı ve birçok önemli hatadan kurtuldu.

Ücretsiz olarak sunulan Mac için Skype'a buradan ulaşabilirsiniz.

http://9to5mac.com/2015/09/30/skype-for-mac-el-capitan-split-view/