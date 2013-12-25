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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac için geliştirilen ölçüm uygulaması EasyMeasurer artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için geliştirilen ölçüm uygulaması EasyMeasurer artık ücretsiz
OSX 10.5 ve üzeri sistemler için Max Schlee isimli geliştirici tarafından hazırlanan ölçüm uygulaması EasyMeasurer, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Farenin sol tuşu yardımıyla internet sayfaları üzerinde belirlenen bölümlerin, piksel olarak yatay ve dikey ölçüsünü verebilen EasyMeasurer, basit ancak yeri geldiğinde oldukça zaman kazandırabilecek bir hizmeti kişilere sağlayabiliyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan EasyMeasurer uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id546612152?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 5 yıl
"To watch the streaming version of this video, use the latest version of Safari on a Mac running OS X Lion or later. Alternatively, you can download this video in HD and SD."
Mac üzerinde safari istiyor evet.
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