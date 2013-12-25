Mac için geliştirilen ölçüm uygulaması EasyMeasurer artık ücretsiz

OSX 10.5 ve üzeri sistemler için Max Schlee isimli geliştirici tarafından hazırlanan ölçüm uygulaması EasyMeasurer, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Farenin sol tuşu yardımıyla internet sayfaları üzerinde belirlenen bölümlerin, piksel olarak yatay ve dikey ölçüsünü verebilen EasyMeasurer, basit ancak yeri geldiğinde oldukça zaman kazandırabilecek bir hizmeti kişilere sağlayabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan EasyMeasurer uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id546612152?mt=12