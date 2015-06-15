Mac için hazırlanan Brightness 2 artık ücretsiz

Charles AROUTIOUNIAN tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit sistemler için hazırlanan uygulamalardan Brightness 2, uzun bir aradan sonra ilk defa ücretsiz yapıldı.

Yüklendiği zaman Mac sistemlerin üst barına yerleşen Brightness 2, temel olarak buradan ekran parlaklığının ayarlanmasına imkan tanıyor. Ufak bir kaydırma çubuğu şeklinde çalışma gösteren uygulama, Yosemite ile gelen koyu renkli moda da destek veriyor ve klavye erişiminin anlık olarak olmadığı noktalarda ekran parlaklığı için hızlı bir alternatif ortaya koyuyor.

Daha önce 2$'a satılan Brightness 2 uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id958895064?mt=12