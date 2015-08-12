Mac için hazırlanan "Disk Drill Media Recovery" indirimde

Justin Johnson tarafından OSX 10.8.5 ve üzeri 64-bit sistemler için hazırlanan uygulamalardan Disk Drill Media Recovery, çok kısa bir süre için indirime girdi.

Oldukça modern ve sade bir arayüzle karşımıza çıkan Disk Drill Media Recovery, temel olarak veri kurtarma amacıyla görev yapıyor. Bulunan dosyaları gözler önüne seren ve istenilenleri kurtarabilen uygulama, "DMG, ISO, IMG" formatlarına destek veriyor ve hızlı ile derin olmak üzere iki farklı tarama moduyla geliyor. Derin arama yavaş çalışıyor ancak tahmin edebileceğiniz üzere çok daha fazla ayrıntıyı inceliyor ve kurtarma şansını arttırıyor.

Daha önce 80 TL'ye satılan Disk Drill Media Recovery, an itibariyle aşağıdan 5,29 TL'ye elde edilebiliyor.

[app=https://itunes.apple.com/tr/app/disk-drill-media-recovery/id431224317?mt=12