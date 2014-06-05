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Mac için hazırlanan fotoğraf uygulamalarından Portrait artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan fotoğraf uygulamalarından Portrait artık ücretsiz
Go2share tarafından OS X 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Portrait, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Portre fotoğrafları temel alınarak hazırlanan Portrait, otomatik düzenleme yaparak fotoğrafları olduğundan çok daha iyi hale getirebiliyor. Otomatik yüz tanıma teknolojisiyle yüz tonlarına özel ayarlamalar yapabilen uygulama, oldukça hızlı çalışarak öncesi ve sonrasını da gözler önüne serebiliyor. Portrait, düzenleme sonrası yüksek boyutlu çıktı da verebiliyor.

Daha önce 6,49 TL'ye satılan Portrait uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id850400548?mt=12 Yorum Yaz
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