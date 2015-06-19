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Mac için hazırlanan yeni uygulama: Pixave

3 yıl
1,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için hazırlanan yeni uygulama: Pixave
 
LittleHJ tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Pixave, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Koyu renkli bir arayüzle tasarım odağında hazırlanan Pixave, kişilerin ilham aldıkları resimleri / görselleri tek bir ortamda toplamasına imkan tanıyor. Bu içeriklerden meta bilgilerini, renkleri ve etiketleri çıkartabilen uygulama, mini versiyonuyla her zaman elin altında bulundurulabiliyor ve PEG, JPEG 2000, GIF, PNG, TIFF, ICNS, BMP, ICO, PSD, AI, EPS, SVG, TGA ile RAW gibi popüler formatlara aktif olarak destek veriyor.
20,99 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan Pixave uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id924891282?mt=12 Yorum Yaz
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