Mac için yeni Gmail istemcisi: QuickTab

Fresh Squeezed Apps adlı geliştirici tarafından hazırlanan QuickTab, yüklendikten sonra OS X 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarların üst menü barına yerleşiyor ve buradan iki farklı görüntü desteğiyle kişilere başarılı bir Gmail deneyimi sunabiliyor.

Sesli ve görsel bildirimler yapabilen uygulama, açılan pencerenin boyutunun değiştirilmesine destek veriyor, birçok kısa yolla geliyor ve belirtildiği üzere oldukça hızlı ve seri çalışma gösteriyor. Mac OSX için geliştirilen en hızlı Gmail uygulaması olarak nitelendirilen QuickTab, faydalı olarak geçmişe doğru posta araması da yapabiliyor.





E-posta yönetimi noktasında faydalı özelliklerle gelen QuickTab, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id701690884?mt=12