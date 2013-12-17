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Mac için yeni Gmail istemcisi: QuickTab

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için yeni Gmail istemcisi: QuickTab
Fresh Squeezed Apps adlı geliştirici tarafından hazırlanan QuickTab, yüklendikten sonra OS X 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarların üst menü barına yerleşiyor ve buradan iki farklı görüntü desteğiyle kişilere başarılı bir Gmail deneyimi sunabiliyor.
Sesli ve görsel bildirimler yapabilen uygulama, açılan pencerenin boyutunun değiştirilmesine destek veriyor, birçok kısa yolla geliyor ve belirtildiği üzere oldukça hızlı ve seri çalışma gösteriyor. Mac OSX için geliştirilen en hızlı Gmail uygulaması olarak nitelendirilen QuickTab, faydalı olarak geçmişe doğru posta araması da yapabiliyor.

E-posta yönetimi noktasında faydalı özelliklerle gelen QuickTab, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id701690884?mt=12 Yorum Yaz
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ozeba 5 yıl
Bu tur mail istemcilerinin avantaji ne oluyor. Ben tarayici uzerinden kullanmayi daha pratik buluyorum. Bunu kullanmak nasil bir avantaj sagliyor?
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