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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac kullanıcıları için hazırlanan dijital not defteri Ember, 1.0.1 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
397
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac kullanıcıları için hazırlanan dijital not defteri Ember, 1.0.1 sürümüne güncellendi
Farklı yaratıcı unsurların tek bir ortam üzerinde toplanması amacıyla Realmac Software tarafından hazırlanan Ember, Mac kullanıcıları için dijital not defteri görevi görüyor ve yeni güncelleme 1.0.1 güncellemesi ile çok daha kullanışlı bir yapıya kavuşuyor.   
İnternet sitelerinin, fotoğrafların, farklı uygulamaların ya da istenilen her türlü başka şeylerin toplu halde tutulmasını ve organize edilmesini sağlayan Ember uygulaması, yeni yayınlanan sürümüyle tek tıklama ile abonelikler içerisine gidebilme özelliğine, yeni klavye kısa yollarına, daha etkili kenar çubuğu imkanlarına ve içerisinde yer alan bazı yanlış ipucu düzeltmelerine kavuşmuş durumda. Ayrıca çok sayıda ufak ancak etkili değişikliğin de yapıldığı belirtilen uygulama, AirDrop, Twitter, Facebook, Tumblr, Flickr ya da diğer bulut tabanlı depolama servislerini aktif olarak kullanabiliyor.
Oldukça modern ve sade bir ara yüz ile hazırlanan Ember uygulaması, 89,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id402456742?mt=12 Yorum Yaz
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