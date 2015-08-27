Mac platformuna gelişmiş yeni tasarım uygulaması: Swift Publisher 4

Belight Software adlı geliştirici tarafından OSX 10.8.5 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Swift Publisher 4, Mac App Store üzerindeki yerini aldı.

Gelişmiş bir sayfa tasarım uygulaması olan Swift Publisher 4, kişilerin bültenler, broşürler, takvimler, antetli kağıtlar, kitaplar, ve çok daha fazlasını hazırlamasına imkan tanıyor. Bünyesinde 270'den fazla önceden hazırlanmış tasarım şablonu ve 2000 civarı görsel yer alan uygulama, kullanıcı dostu arayüzüyle herkese hitap ediyor ve yedekleme için iCloud'u aktif olarak kullanabiliyor. Paylaşma noktasında ise Facebook, Twitter ya da e-posta servislerine destek veren uygulama, hazırlanan içeriklerini TIFF, JPEG, EPS, ve PDF formatlarında dışarıya çıkartabiliyor.

39,99 TL fiyat etiketi bulunan Swift Publisher 4 aşağıdan elde edilebiliyor.