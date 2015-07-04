Mac platformunda GIF odaklı yeni uygulama: Gif-Creator

OSX 10.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan en yeni uygulamalardan Gif-Creator, GIF animasyonlar oluşturma noktasında görev yapıyor.

Basit bir arayüzü bulunan Gif-Creator, temel olarak içerisine atılan birden fazla görseli tek bir hareketli GIF animasyon haline getirebiliyor. Bunu sadece basit üç adım ile yaparak herkes tarafından kulanılabilecek bir alternatif oluşturan uygulama, animasyonları kişselleştirme ayarlarını da bünyesinde barındırıyor ve önizleme sunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Gif-Creator uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/gif-creator/id948529060?mt=12&ign-mpt=uo%3D4