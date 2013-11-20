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Mac sistemler için ücretsiz şifre yönetim uygulaması: Enpass

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için ücretsiz şifre yönetim uygulaması: Enpass
OSX 10.6.6 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri için Sinew Software Systems tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Enpass, kişilerin şifrelerini tek bir nokta üzerinden organize edebiliyor.
Kredi kartı bilgileri ve şifreleri, internet siteleri için alınan şifreler ya da diğer farklı amaçlar için kullanılan önemli şifreleri AES-265 standarttı  ile güvenlik altına alan ve mobil sürümleriyle senkronizasyon desteği sunabilen Enpass, direkt olarak kendi içerisinde farklı kombinasyonlara sahip zorlu şifreler üretebiliyor ve aynı zamanda Datavault, 1password, Keepass, KeePassX Password safe, eWallet ve SPB Wallet gibi benzer uygulamalardan daha önce girilmiş şifreleri bünyesine aktarabiliyor. İçerikler arasında hızlı arama yapılmasına da imkan tanıyan uygulama, basit ve kullanışlı bir ara yüz ile geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan şifre yönetim uygulaması Enpass, buradan ya da Mac App Store üzerinden elde edilebiliyor. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id732710998?mt=12 Yorum Yaz
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