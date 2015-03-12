Mac sistemlere Google Analytics için hazırlanan widget uygulaması: GAget

Zoltan Hosszu tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan yen yeni uygulamalardan GAget, Google Analytics temelli bilgi sununuyor.

İnternet devi Google'ın internet siteleri hakkında detaylı bilgiler sunabilen Analytics servisi için hazırlanan GAget, yüklendiği zaman Mac sistemlerin sağ tarafında yer alan bildirim merkezine yerleşiyor ve buradan kullanıcılar, sayfa görüntüleme, hemen çıkma oranı, yeni ziyaretçi yüzdesi, sitede geçirilen ortalama süre, mobil, tablet, masaüstü kullanıcı oranları ve siteye giriş yapan sekiz ülke gibi oldukça ayrıntılı grafiksel bilgiler sağlayabiliyor. Daha sonra yeni özellikler de kazancağı belirtilen uygulama, bildirim merkezini oldukça etkili bir şekilde kullanabiliyor.

6,49 TL fiyat etikiyle satışına başlanan GAget uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id968487158?mt=12