Mac sistemlere özel kablosuz müzik kontrol ve aktarma uygulaması: WiFi2HiFi 2.0

Clever & Son adlı geliştirici tarafından başlatılan iPhone, iPod Touch ve iPad uyumlu evrensel iOS uygulaması WiFi2aHiFi 2.0, OSX 10.6 ve üzeri sistemlere yüklenen WiFi2HiFi Station 2.0 isimli uygulama ile bağlantı kurarak cihazlar arasında kablosuz olarak müzik aktarımı (Wi-Fi üzerinden) yapılmasına ve müzik ayarlarının kontrol edilmesine imkan sağlayabiliyor.

Her iki platform için de oldukça sade ve kullanımı kolay yapıda hazırlanan WiFi2HiFi, farklı radyo ve müzik servislerini de destekleyebiliyor. Örnek olarak Mac sistemlerden iPad, farklı ses sistemine bağlı iPod, ya da hoparlörlü stand modellerine bağlı iPhone üzerine müzik aktarımı yapılmasına imkan tanıyan uygulama, geliştiricinin belirttiğine göre üst seviye ses kalitesi ortaya koyabiliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satılan WiFi2HiFi 2.0 iOS uygulamasına buradan , ücretsiz olarak sunulan WiFi2HiFi Station 2.0 Mac OSX uygulamasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.cleverandson.com/wifi2hifi2.html