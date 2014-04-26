Mac sistemlere özel web sayfası oluşturma uygulaması: Sparkle

River SRL adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan internet sitesi tasarlama uygulaması Sparkle, gelişmiş özellikleriyle Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Basit bir arayüzle gelen ve bünyesinde mobile uygun birçok ücretsiz sayfa şablonu taşıyan Sparkle, HTML ve CSS desteklerine sahip ve sürükle bırak mantığıyla oldukça modern sayfaların hazırlanmasına imkan tanıyor. Sayfalara YouTube ve Vimeo temelli videolar yerleştirebilen ve 600'den fazla font desteğiyle farklı sonuçların önünü açan uygulama, yapılan işlemleri canlı olarak gösteriyor ve böylece ciddi oranda zaman kazandırabiliyor.

Kişilere görsel olarak internet sitesi oluşturma şansı tanıyan Sparkle, 170 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. Uygulama hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id863015334?mt=12