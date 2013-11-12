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Mac sistemlere özel yeni fotoğraf organizasyon uygulaması: Unbound

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere özel yeni fotoğraf organizasyon uygulaması: Unbound
64 bit işlemcili Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler için Pixite adlı geliştirici tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Unbound, fotoğraf temelli organizasyon imkanı tanıyor.

Sade ara yüzü ile içerisine eklenen fotoğrafların kategoriler halinde sıralanması / depolanması ve bu fotoğrafların ayrıntılı EXIF bilgileri ile GPS verilerinin görüntülenmesi gibi işlemlerin altından kalabilen Unbound, Dropbox üzerinden de entegrasyon sağlayabiliyor ve bu sayede kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Sistemin kendi dosya düzenini kullandığı için fotoğrafların ikinci bir kopyasını oluşturmayan uygulama, kopyalama, yapıştırma ya da silme gibi işlemlere de izin veriyor.

17,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Unbound fotoğraf uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
Mac sistemlere özel yeni fotoğraf organizasyon uygulaması: Unbound

https://itunes.apple.com/tr/app/id690375005?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
vitor reis 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR kalitesine yakışmayan tarzda talihsizce açılmış bir başlık olmuş
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