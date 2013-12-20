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Mac uyumlu Algodoo Physics ile fikirler kısa bir süre için ücretsiz olarak kuruluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Algodoo Physics ile fikirler kısa bir süre için ücretsiz olarak kuruluyor
Algoryx Simulation tarafından OS X 10.5 ve üzeri Mac bilgisayarlar için hazırlanan yaratıcı ve eğlenceli fizik uygulaması, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Çocukların da seveceği sade bir arayüz ile hazırlanan Algodoo Physics, temel olarak fikirlerin sanal ortamda test edilmesine imkan tanıyor. İçerisinde yer alan çizme aracıyla dişliler, motorlar, lazerler, yaylar, halat, ve hatta su gibi nesneler oluşturulmasını ve bunların canlı olarak yerleştirilerek belirli fikirlerin simüle edilmesini sağlayan uygulama, kişilerin yaratıcılıklarına bağlı olarak kendine ait özel simulasyon metoduyla gerçekten ilginç denemelerin önünü açıyor. Hazırlanan çalışmaların kendi sosyal ağı içerisinde paylaşılmasına ve böylece ilham alınmasına da imkan veren Algodoo Physics, kendi içerisinde birçok hazır araç da barındırıyor.
Daha önce 8,,99$ fiyat etiketiyle satılan Algodoo Physics uygulamasın an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id464050545?mt=12 Yorum Yaz
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