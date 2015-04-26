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Mac uyumlu Earth Live Wallpaper artık ücretsiz

4 yıl
1,8b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Earth Live Wallpaper artık ücretsiz
 
Marian Raafat tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Earth Live Wallpaper, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Adından da anlaşılabileceği üzere kişilere canlı bir duvar kağıdı veren Earth Live Wallpaper, masaüstüne fare hareketleriyle hareket ettirilebilir gezegenler (Ay, dünya vb.) ve yıldızlar ekleyebiliyor. Bünyesinde coğrafi, siyasi ve harita olmak üzere üç farklı versiyon yer alan uygulama, kontrol paneli üzerinden gezegenin dönme hızını da ayarlayabiliyor genel olarak sıkıcı sabit masaüstlerini ortadan kaldırıyor.
Daha önce 1$'a satılan Earth Live Wallpaper uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id924431280?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Teufel 4 yıl
Teşekkürler
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brooklynbounce 4 yıl
Uygulama çok güzel fakat açtıktan kısa bir süre sonra işlemciye aşırı derecede yük bindiriyor
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