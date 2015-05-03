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Mac uyumlu PDFEncryptToo artık ücretsiz

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu PDFEncryptToo artık ücretsiz
Sun Zhi Feng tarafından OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan PDFEncryptTool, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Temel olarak kişilerin hazırladıkları PDF formatındaki önemli dosyaları şifre ile güvenlik altına alması için hazırlanan PDFEncryptTool, bu şifrelerin açılması için yine Sun Zhi Feng tarafından geliştirilen PDFUnlocker uygulamasına ihtiyaç duyuyor ve böylece ekstra bir seviye daha güvenlik elde edilebiliyor. Basit bir arayüzü bulunan uygulama, kolay kullanım yapısıyla da herkese hitap eden bir alternatif oluşturuyor.
Daha önce 6$'a satılan PDFEncryptTool uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id827687496?mt=12 Yorum Yaz
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