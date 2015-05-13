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Mac uyumlu PhotoScissors uygulaması indirimde

4 yıl
744
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu PhotoScissors uygulaması indirimde
 
Birçok gelişmiş fotoğraf düzenleme yazılımının altına imzasını atan Maxim Gapchenko'nun PhotoScissors uygulaması kısa bir süre için indirime girdi.
Mac OSX işletim sistemli bilgisayarlar için hazırlanan PhotoScissors 2, temel olarak fotoğraflardan belirli bölümlerin çıkartılması için çalışma gösteriyor ve bu işlemler için silinmesi istenen alan ile istenmeyen alan arasında yapılan basit maskeleme çizgileriyle oldukça iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Karışık arkaplanlarda dahi hızından bir şey kaybetmediği belirtilen yazılım, popüler bütün fotoğraf formatlarına destek veriyor, fotoğraf boyutu açısından limit koymuyor ve ileri düzey teknik bilgiye ihtiyaç duymuyor. 
Daha önce 19,99$ fiyat etiketiyle satılan PhotoScissors uygulamasına an itibariyle buradan 1,99 TL'ye ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id982893684?mt=12 Yorum Yaz
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