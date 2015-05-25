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Mac uyumlu RSS uygulaması Horus News Reader artık ücretsiz

3 yıl
814
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu RSS uygulaması Horus News Reader artık ücretsiz
 
Francisco Escudero Reyero tarafında OSX 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan uygulamalardan Horus News Reader, kısa bir süre için artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Siyah ağırlıklı bir arayüzle karşımıza çıkan Horus News Reader, temel olarak farklı internet sitelerinin RSS servislerine abone olunmasına ve buradan gelen içeriklere hızlı bir şekilde ulaşılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda video ile ses odaklı Podcast kanallarını da takip edebilen uygulama, farklı temalarala isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor ve içerik paylaşma noktasında popüler sosyal ağları aktif olarak kullanabiliyor.
Daha önce 8$'a satılan Horus News Reader uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id630266844?mt=12 Yorum Yaz
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