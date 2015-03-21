Mac uyumlu Split Screen uygulaması kısa bir süre için ücretsiz

TaxSmart Technologies tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan uygulamalardan Split Screen, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Yaklaşık beş yıldır markette bulunan ve 40,000'den fazla kişi tarafından aktif olarak kullanılan Split Screen uygulaması, temel olarak daha verimli çalışımlası için masaüstünü birden fazla pencere için eşit düzeyde bölebiliyor ve bunu hızlı olarak yapabildiği için büyük zaman kazancı getiriyor. Mac sistemlere yüklendiği zaman üst bara yerleşen ve buradan yönetilebilen uygulama, her türlü açıdan kişiselleştirilmesi yanında klavye kısayollarıyla da rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Daha önce 7$'a satılan Split Screen uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id453757310?mt=12