Mac uyumlu Super PhotoCut ücretsiz yapıldı

Effectmatrix tarafından OSX 10.8 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Super PhotoCut, tarihinde ilk defa kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzü bulunan uygulama, temel olarak fotoğrafların istenildiği boyutlarda kesilmesine imkan tanıyor. Esas farkını kesme işlemi yanında arka planı flu (Bulanık) yapabiliyor olmasıyla koyan uygulama, bunu basit maskeleme seçenekleriyle yerine getiriyor ve böylece çok iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda fotoğraflar içerisinden obje çıkartma için de kullanılabilen Super PhotoCut, içerisinde birçok efekt barındırıyor ve PNG çıktısı verebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/super-photocut/id966457795?mt=12&ign-mpt=uo%3D4