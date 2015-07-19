Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac uyumlu Super PhotoCut ücretsiz yapıldı

3 yıl
2,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Mac uyumlu Super PhotoCut ücretsiz yapıldı
Effectmatrix tarafından OSX 10.8 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Super PhotoCut, tarihinde ilk defa kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüzü bulunan uygulama, temel olarak fotoğrafların istenildiği boyutlarda kesilmesine imkan tanıyor. Esas farkını kesme işlemi yanında arka planı flu (Bulanık) yapabiliyor olmasıyla koyan uygulama, bunu basit maskeleme seçenekleriyle yerine getiriyor ve böylece çok iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda fotoğraflar içerisinden obje çıkartma için de kullanılabilen Super PhotoCut, içerisinde birçok efekt barındırıyor ve PNG çıktısı verebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/super-photocut/id966457795?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Galaxy Note 5, Galaxy A8, TeknoSA ve Commodore'un telefonları ile dahası... 3 yıl Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu "HTC One M9 Screen Protector GLAS.tR Slim" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim