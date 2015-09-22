Mac uyumlu Typeeto indirime girdi

Eltima adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Typeeto, uzun bir aradan sonra yeniden indirime girdi.

Bir uzaktan kontrol uygulaması olan Typeeto, temel olarak Mac klavyesinin diğer cihazlarda da kullanılmasına imkan tanıyor. Bunu tahmin edebileceğiniz üzere Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden gerçekleştiren uygulama, iCihazlar yanında Android işletim sistemli modeller ve oyun konsollarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor. Bağlı cihazlar arasında sistemlerin üst menüsü üzerinden hızlı bir geçiş sunan Typeeto, bağlı cihaz sayısı açısından da herhangi bir limit koymuyor.

Daha önce 32 TL'ye satılan Typeeto, an itbariyle aşağıdan 2,69 TL'ye elde edilebiliyor.