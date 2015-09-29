Mac uyumlu faydalı uygulaması Drive ücretsiz yapıldı

Halfbit'in OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırladığı uygulamalardan Drive, kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Birden fazla depolama alanı kullanan kişilere hitap eden Drive, temel olarak sistemlerin üst barında çalışma gösteriyor ve açıldığı zaman bağlı depolama birimlerinin doluluk oranları yanında bulut depolama servislerini de gözler önüne serebiliyor. Özellikle ücretsiz depolama alanlarının kısıtlı olmasıyla bulut depolama tarafında büyük fayda getiren ve dosyaların atılmadan önce boş yerin kontrol edilmesine imkan tanıyan uygulama, tek tuş ile bütün birimleri çıkartabiliyor ve dahili bildirim merkezini aktif olarak kullanabiliyor.

Daha önce 6 TL'ye satılan Drive, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.